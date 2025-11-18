El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Athletic Club

El Athletic organiza una fiesta de Navidad en San Mamés por 126 euros

El club ofrece un menú de Fernando Canales, una copa de bienvenida, música con DJ y «sorpresas»

Juanma Mallo

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:57

El Athletic ha organizado una fiesta de Navidad el próximo 12 de diciembre por 126 euros. Con el reclamo de 'Fiesta de Navidad en San Mamés', la entidad de Ibaigane ofrece, en el anillo VIP del estadio, un menú de Fernando Canales, una copa de bienvenida, una fiesta con DJ y «sorpresas».

Según el planning publicado en su página web, la apertura de puertas se producirá a las 15 horas. Entonces, los asistentes, «grupos de ocho a doce personas», disfrutarán de una copa de bienvenida. A continuación, contarán con un menú de Fernando Canales, el chef que se encarga del restaurante de La Catedral. Hay dos entrantes, ensalada de bogavante con crema fría de carabineros y canelón de pularda y natillas de foie. Luego, el plato principal será solomillo a la brasa en su jugo trufado con gratén de patatas y atadito de trigueros. El postre será tarta de queso con helado de frutos rojo. Para beber, vino tinto, txakoli, cerveza, refrescos y agua mineral. Además, la primera consumición en la fiesta está incluida (ya sea un combinado o dos refrescos o dos cervezas).

Porque tras la comida hay una fiesta con DJ y sorpresas. Serán «cinco horas de música», es decir, empezará a eso de las cinco y media de la tarde, ya que el fin del evento está previsto para las 22.30 horas.

El club asegura que las plazas son «limitadas» y la reserva para «mesa completa para grupos de ocho a doce personas».

