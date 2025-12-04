El Athletic ficha a un cadete navarro pretendido por Osasuna

El Athletic ha fichado a Iñaki Oses, un defensa central de 14 años que juega en el cadete B del Txantrea, club convenido de los ... rojiblancos en Navarra, según ha podido saber EL CORREO. Los rojiblancos se han adelantado a Osasuna, que también quería al joven. Alavés y Eibar también le habían realizado un seguimiento.

Oses destaca por su envergadura y potencia física, cualidades que han llamado la atención de varios clubes profesionales. Finalmente, el joven jugador concluirá la campaña en su club y se incorporará la próxima al Cadete A del Athletic.

El defensa cumple su segunda temporada en la Txantrea, club convenido del Athletic, al que llegó procedente del Azkoyen de su localidad natal, Peralta. Ya ha jugado con la selección de Navarra sub'14.

Este fichaje refuerza las excelentes relaciones entre el Athletic y la Txantrea, uno de sus convenidos históricos (desde 1973) y pieza clave en la captación de talento navarro para Lezama.

La pasada campaña llegaron a Lezama otros dos jugadores de la Txantrea. Andrés Camilo Jaimes, centrocampista izquierdo (Urrotz, 17 años), fichó desde el cadete para incorporarse al juvenil B, con el que ha jugado siete partidos este curso y otros dos en la Premier League International Cup.

También firmó el defensa Igor Sointsev (Pamplona, 14 años), quien ahora milita en el cadete División de Honor rojiblanco.