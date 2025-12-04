El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Técnicos, directivos y jugadores del Txantrea. Txantrea KKE

El Athletic ficha a un cadete navarro pretendido por Osasuna

Iñaki Oses, de la Txantrea, se incorporará la próxima campaña a Lezama

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:18

Comenta

El Athletic ha fichado a Iñaki Oses, un defensa central de 14 años que juega en el cadete B del Txantrea, club convenido de los ... rojiblancos en Navarra, según ha podido saber EL CORREO. Los rojiblancos se han adelantado a Osasuna, que también quería al joven. Alavés y Eibar también le habían realizado un seguimiento.

El Athletic ficha a un cadete navarro pretendido por Osasuna