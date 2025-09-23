El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic felicita al nuevo 'rey' del fútbol: «Nos vemos pronto en San Mamés»

El club rojiblanco se hace eco de la gala del Balón de Oro y reconoce el mérito de Ousmane Dembélé, que se impuso a Lamine Yamal en las votaciones

A.M.

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:52

El Athletic solo tardó unos minutos en felicitar a Ousmane Dembélé por su primer Balón de Oro. Cuando la revista France Football anunció por redes sociales que el extremo del PSG se convertía en el nuevo 'rey' del fútbol, el club rojiblanco felicitaba al jugador. Lo hizo en su idioma, el francés. «Félicitations», escribió en sus redes sociales.

No fue el único mensaje que dejaron al nuevo Balón de Oro. «Nos vemos pronto en San Mamés», escribieron desde la cuenta del Athletic. El PSG visistará La Catedral el próximo 10 de diciembre a las 21 horas, en lo que será la sexta jornada de la fase liga de la Champions. Para entonces, los rojiblancos ya se habrán quitado de encima salidas difíciles como la de Dortmund, Newcastle y Praga.

