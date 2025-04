El Athletic entra en el mundo de 'The last of us' Los rojiblancos promocionarán en su camiseta de entrenamiento, el domingo ante el Rayo en San Mamés, el lanzamiento de la segunda temporada de la serie de HBO

Julen Ensunza Miércoles, 9 de abril 2025, 17:20 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

El Athletic promocionará la serie de HBO 'The last of us' en su camiseta de calentamiento en el próximo partido liguero ante el Rayo, este ... domingo (21.00 horas) en San Mamés. La iniciativa se enmarca dentro del acuerdo de colaboración alcanzado por Max España, EssenceMediacom y mStudio con la entidad rojiblanca para el lanzamiento de la segunda temporada de la producción televisiva. No será la única iniciativa que lleva a cabo Ibaigane en este sentido. La fachada de La Catedral también se ilumina desde el martes y hasta el próximo día 15 con lemas relacionados con la serie, cuyo estreno tendrá lugar el lunes día 14.

«Estamos encantados de promocionar una serie tan relevante a nivel mundial. Su título refleja perfectamente la singularidad de la filosofía del Athletic. Somos el último equipo de las cinco grandes ligas europeas que compite con futbolistas de la tierra que representan, algo que era natural en los orígenes del fútbol. El último de los equipos románticos que, como en la serie, también lucha por defender su identidad en un entorno desfavorable», apunto el presidente rojiblanco, Jon Uriarte. Y no solo eso. Esta alianza refleja «nuestro compromiso de innovar y expandir la marca Athletic internacionalmente», resaltó. 'The last of us' cuentan la historia de Joel y Ellie, dos supervivientes de una pandemia que convierte a los humanos en caníbales. En esta segunda temporada –consta de siete capítulos– sus protagonistas, Joel y Elli, se verán arrastrados a un conflicto entre ellos en un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás hace cinco años. Basada en la franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog para PlayStation, el papel de Joel recae en el actor chileno con ascendencia vasca Pedro Pascal, mientras que Bella Ramsey hace de Elli. El Athletic se cuela así en el mundo 'The Last of Us'.

