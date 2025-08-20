El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los capitanes de los primeros equipos femenino y masculino, en la ofrenda Athletic Club

El Athletic cumple con la tradición y visita a la Amatxu de Begoña

Los primeros equipos, acompañados por la Junta Directiva, acudieron a la basílica en un acto que se celebra desde 1930

Aitor Echevarría

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:39

La basílica de Begoña volvió a ser escenario de uno de los gestos más icónicos del Athletic. Los primeros equipos, incluido el Genuine, acompañados por ... el presidente Jon Uriarte, Jose Ángel Iribar y una delegación de la Junta Directiva, realizaron este miércoles la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Begoña, patrona de Bizkaia, conocida cariñosamente como la Amatxu. El acto que se celebra desde 1930, año tras año, marca el comienzo oficial de la temporada para la entidad rojiblanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  5. 5 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  6. 6

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  7. 7

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  8. 8 Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»
  9. 9

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  10. 10 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic cumple con la tradición y visita a la Amatxu de Begoña

El Athletic cumple con la tradición y visita a la Amatxu de Begoña