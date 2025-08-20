El Athletic cumple con la tradición y visita a la Amatxu de Begoña

La basílica de Begoña volvió a ser escenario de uno de los gestos más icónicos del Athletic. Los primeros equipos, incluido el Genuine, acompañados por ... el presidente Jon Uriarte, Jose Ángel Iribar y una delegación de la Junta Directiva, realizaron este miércoles la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Begoña, patrona de Bizkaia, conocida cariñosamente como la Amatxu. El acto que se celebra desde 1930, año tras año, marca el comienzo oficial de la temporada para la entidad rojiblanca.

Destaca como cada año el papel de los capitanes de los primeros equipos en la ofrenda, con Irene Oguiza en el femenino, y con Iñaki Williams por parte del masculino, que se estrena en esta tradición como primer capitán del equipo.

El presidente rojiblanco, en un breve discurso, recordó la importancia de los valores del club y tuvo palabras de reconocimiento hacia las generaciones pasadas de socios, futbolistas, directivos y athleticzales que legaron «el sentimiento zurigorri» a la afición.

Recepción

La visita a la Amatxu se enmarca en una semana de actos institucionales del Athletic. En el palacio de Ibaigane, la entidad bilbaína recibió a representantes del Ayuntamiento de Bilbao, del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia. Asimismo, Athletic Club Fundazioa acogió a cerca de un centenar de representantes de sus empresas colaboradoras.

Como broche, una treintena de socios y socias participaron en la tradicional recepción de Aste Nagusia, donde pudieron recorrer Ibaigane e intercambiar impresiones con Jon Uriarte y miembros de la Junta Directiva.