El Athletic anunciará «en breve» el sustituto de Sergio Navarro al frente de Lezama

El Athletic ya tiene «claro» quién asumirá el rol de dirigir Lezama la próxima temporada, según lo que afirmado por su director de fútbol Mikel ... González este jueves en la última rueda de prensa de Sergio Navarro, que se marcha por «motivos personales». González no ha querido entrar en más detalles sobre el perfil del elegido para dirigir la academia la próxima temporada pero sí ha afirmado que el club comunicará «en breve» su identidad.

La marcha de Sergio Navarro es un duro golpe para la actual junta directiva. Se marcha cuando aún queda un año de mandato de Jon Uriarte y con el reconocimiento de Mikel González, que ha trabajado codo con codo con Navarro en Lezama en los últimos tres años. Precisamente el director de fútbol del Athletic le ha dedicado unas bonitas palabras en su despedida agradeciéndole su trabajo.

Navarro se marcha satisfecho por los resultados obtenidos y niega tener firmado ningún acuerdo con otro club: «Hace muchísimo tiempo que tomé la decisión, la he comunicado en tiempo y forma (al club), hemos estado haciendo todo el trabajo de transición y por supuesto que la decisión no se toma para ir a otro club. No tiene ningún sentido». Eso sí, el gestor aclara que «lógicamente yo trabajo en el fútbol profesional desde hace 16 años y espero seguir trabajando».

Su despedida ha sido bonita. Se ha acordado de numerosos trabajadores de Lezama a través de una larga carta que ha leído en rueda de prensa y ha afirmado que le «da pena» su adiós. «Ha sido muy difícil tomar la decisión porque he descubierto mi casa, un gran club. Yo creí que el Athletic era importante pero me he dado cuenta de que es mucho más», ha dicho Navarro deshaciéndose en elogios hacia el club rojiblanco.

La marcha es por «motivos personales». Eso se dijo a comienzos de abril, cuando se oficializó su salida, y lo mismo ha dado a entender el protagonista este jueves cuando se le ha preguntado: «Siempre que estamos aquí solo veis al Sergio director de Lezama, pero Sergio también es padre, marido, hermano, hijo, amigo... y todo eso hace que uno tenga que tomar decisiones cuando las tiene que tomar».

«Me voy muy contento porque en Lezama hay una salud, una idea y muchísima gente trabajando para que todo siga avanzando. Me voy con una tranquilidad que no te puedes imaginar», ha conluido Navarro. Respecto al nuevo directo de Lezama, Mikel González ha afirmado que «el sustituto lo tenemos claro y lo anunciaremos en breve»: «Nos gustaría cerrar primero esta temporada 24/25 en Lezama y cuando tengamos la sensación de que está todo el proyecto terminado lo anunciaremos».