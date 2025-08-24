El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Anitzak presta servicio durante todo el año, y esta Aste Nagusia ha colaborado con el Ayuntamiento. E. C.

Los otros vigilantes de las fiestas

La asociación Anitzak ha hecho guardia las 24 horas del día y ofrece un teléfono de asistencia a las personas que sufran agresiones homófobas

Alin Blanco

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:12

Cualquier notificación de ataque LGTBIQA+fóbico que reciba el Servicio Municipal de Urgencias Sociales es derivada a Anitzak, una asociación sin ánimo de lucro que durante ... las fiestas está prestando atención las 24 horas. Sus miembros hacen rondas y también tienen habilitado permanentemente un teléfono móvil. La asistencia, sin embargo, no se limita a una llamada telefónica. El número sirve como primer contacto, pero los voluntarios también están dispuestos a desplazarse «a donde sea» para atender a la víctima. «Lo primero es escuchar, ver qué le ha pasado y si necesita atención sanitaria o seguridad», explica Alfonso Setiey, presidente de la organización y una de las voces al otro lado de la línea.

