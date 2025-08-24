Vandalizan la fachada del Teatro Arriaga con pintadas El Ayuntamiento de Bilbao señala que se trata de un «acto vandálico» y que la fachada y las puertas de acceso se limpiarán una vez que concluya Aste Nagusia

María de Maintenant Domingo, 24 de agosto 2025, 19:33 Comenta Compartir

El Teatro Arriaga ha aparecido este domingo con numerosas pintadas en la fachada. La mayoría de ellas se concentran en la puerta principal. Se trata de palabras escritas con spray en diferentes colores en las que se pueden leer algunos nombres y mensajes como 'Palestina libre'.

En algún caso también han hecho pequeños dibujos, como caras sonrientes o corazones. El Consistorio ha señalado que se trata de un «acto vandálico» y ha explicado que la fachada y las puertas de acceso del teatro se limpiarán una vez que concluya Aste Nagusia. Fuentes municipales aseguran que se trata de algo «habitual en los últimos años» durante la Semana Grande de Bilbao.