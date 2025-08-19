La tortilla de patata más British de Aste Nagusia

El olor a patata frita ha impregnado este martes los alrededores de El Arenal. El concurso gastronómico en torno a la tortilla de patata es ... uno de los más esperados de Aste Nagusia y reúne a chefs veteranos y otros menos experimentados en el arte noble de cocinar una propuesta en su justo punto de cocción y convenza a los jueces. En esta edición, han sido 260 las cuadrillas que se han puesto el delantal y han comenzado a pelar patatas desde las diez y media de la mañana. Son casi un centenar menos que el año pasado (375), así que han aumentado las opciones de quedar entre los primeros.

La receta de la tortilla, que cada vez llega a más rincones del planeta y protagoniza campeonatos de nivel en Euskadi y España, es, en principio, sencilla: patatas, huevos, aceite y sal. Pero la diferencia la marca el buen hacer. Lograr una tortilla de patatas jugosa que no esté demasiado líquida ni hecha en exceso no es una tarea tan sencilla y un mínimo error durante el cocinado del plato puede alejar a los cocineros de la excelencia.

De carácter popular, la competición pasa a un segundo plano en este certamen, donde lo que prima es disfrutar de la jornada en compañía de amigos y familia. Eso sí, la previsión es importante en este evento y más de un grupo ha madrugado para conseguir un lugar espacioso donde encender sus hornillos llegado el momento. Bien lo sabe la cuadrilla internacional 'Iaz baino hobeto', que ha llegado a las 7.30 horas para instalar su puesto.

Entre sus miembros hay un escocés, un inglés, una italiana y varios vascos. Se juntan cada año en Aste Nagusia y los que viven fuera de Euskadi regresan para rememorar fiestas pasadas y crear nuevos recuerdos con la Semana Grande de telón de fondo. «Somos unos habituales de este plan, somos muchos y la mitad del grupo es de fuera pero este año muchos están de viaje y no han podido venir», explica María Loroño que junto a su pareja Sam Young vigila el punto de las patatas que están friendo. «Hacemos varias tortillas y presentamos la mejor», añade.

Huevos para todo el año

Se conocieron en Bilbao y juntaron sus cuadrillas y, tras siete años viviendo juntos en Manchester, volvieron para el nacimiento de su hija y aquí se han quedado. El grupo de este martes lo completan Patricia Beteta, Aitor Dominguez, Gavin Abercrombie y Elisabetta Piquet. Tras varias estancias y visitas, este grupo de amigos internacional está cosido con hilos bilbaínos y los de fuera lo sienten como un hogar más. De hecho, todos hablan euskera.

A Piquet, natural de Milán, lo que más le gusta es que «puedes hacer muchos planes durante el día». Aunque confiesa que «cuando era más joven prefería la noche», ahora se ha vuelto más diurna y valora «poder estar con el grupo y charlar». La cuadrilla asegura que lo de ganar el concurso «es de lo de menos, lo importante es poder seguir juntándonos cada año».

En total, los organizadores han repartido 2.600 huevos y 260 kilos de patata por grupo. En cuanto al excedente, están gestionando una donación para aprovecharlo. De entre los 260 inscritos, solo diez destacarán y se llevarán premios. El primero recibirá 60 euros, un curso de cocina en el Mercado de la Ribera, huevos gratis durante un año, dos botellas de sidra y una txapela; el segundo; 50 euros, un trofeo y las sidras; el tercero, diez euros menos que el anterior y los mismos obsequios, y entre el cuarto y el décimo, un trofeo y las botellas de sidra.