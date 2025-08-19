El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gavin Abercrombie, Patricia Beteta, San Young, Aitor Dominguez y María Loroño.

Gavin Abercrombie, Patricia Beteta, San Young, Aitor Dominguez y María Loroño. A. P.

La tortilla de patata más British de Aste Nagusia

260 inscritos en el concurso gastronómico más popular de Aste Nagusia compiten para elaborar el mejor plato

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 19 de agosto 2025, 14:29

El olor a patata frita ha impregnado este martes los alrededores de El Arenal. El concurso gastronómico en torno a la tortilla de patata es ... uno de los más esperados de Aste Nagusia y reúne a chefs veteranos y otros menos experimentados en el arte noble de cocinar una propuesta en su justo punto de cocción y convenza a los jueces. En esta edición, han sido 260 las cuadrillas que se han puesto el delantal y han comenzado a pelar patatas desde las diez y media de la mañana. Son casi un centenar menos que el año pasado (375), así que han aumentado las opciones de quedar entre los primeros.

