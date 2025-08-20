Diego Urdiales suplirá el viernes a Morante de la Puebla

Ya hay sustituto para Morante de la Puebla. El diestro riojano Diego Urdiales suplirá el viernes al sevillano, que no ha podido recuperarse finalmente de ... las graves lesiones sufridas el pasado 10 de agosto en la plaza de Pontevedra. Manuel Martínez, gerente de Vista Alegre, ha justificado la elección de Urdiales por tratarse de un torero «muy querido por la afición bilbaína.«No pudimos meterle en los carteles y en la primera oportunidad que hemos tenido le hemos reconocido su valía. Es la opción perfecta para suplir a una grandísima figura como Morante», ha explicado.

Curiosamente Urdiales suplió el pasado lunes en la feria de Málaga a Morante, cuajando una gran actuación. No se llevó ninguna oreja pero dio dos vueltas al ruedo tras fuerte petición. Completarán el cartel Alejandro Talavante y el sevillano Borja Jiménez, que lidió ayer el primer toro indultado en el coso de la capital vizcaína desde que se remodeló en 1962.

El diestro de La Puebla del Río recibió una cornada de 10 centímetros en el muslo derecho mientras lidiaba un toro de Garcigrande. Su ausencia había trasladado una honda decepción entre la afición debido a la enorme expectación levantada tras el temporadón que se está marcando. Morante fue intervenido en la enfermería de la plaza y recibió el alta hospitalaria el pasado día 11. Esta situación alimentó las esperanzas de poder llegar a tiempo a Vista Alegre, pero finalmente esa posibilidad se ha desvanecido.

La afición bilbaína había reventado las taquillas para seguir la faena de un diestro que el pasado 8 de junio salió por primera vez a hombros de la Puerta Grande de Las Ventas.