El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Diego Urdiales suplirá el viernes a Morante de la Puebla

Completarán el cartel Alejandro Talavante y Borja Jiménez

Luis Gómez

Luis Gómez

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:09

Ya hay sustituto para Morante de la Puebla. El diestro riojano Diego Urdiales suplirá el viernes al sevillano, que no ha podido recuperarse finalmente de ... las graves lesiones sufridas el pasado 10 de agosto en la plaza de Pontevedra. Manuel Martínez, gerente de Vista Alegre, ha justificado la elección de Urdiales por tratarse de un torero «muy querido por la afición bilbaína.«No pudimos meterle en los carteles y en la primera oportunidad que hemos tenido le hemos reconocido su valía. Es la opción perfecta para suplir a una grandísima figura como Morante», ha explicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  7. 7

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  8. 8

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo
  9. 9

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  10. 10 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Diego Urdiales suplirá el viernes a Morante de la Puebla

Diego Urdiales suplirá el viernes a Morante de la Puebla