El reto viral de TikTok en el que unas 'gafas' se convierten en la flecha de Cupido durante Aste Nagusia

Una broma entre adolescentes se ha vuelto tendencia en TikTok: fingir que alguien gusta a «la de gafas» o «el de los prismáticos». En plena Semana Grande, esta moda se mezcla con el ambiente festivo y las ganas de ligar

Leire Moro

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:37

Va a ser verdad eso de que en Euskadi no se liga y hay que desarrollar nuevas técnicas. Y eso es lo que ha pasado estos días durante Aste Nagusia. Con las txosnas llenas de gente, con la música sonando por las calles y con ánimo festivo subido, surgen nuevos retos.

Este año se ha desarrollado un nuevo reto, cuya dinámica es simple y divertida: alguien se acerca a otra persona y le dice algo como «le gustas a mi amiga la de gafas». Cuando la víctima mira hacia el grupo, la supuesta amiga se lleva las manos a la cara simulando unas gafas, unas gafas de sol, o incluso unos prismáticos. Y claro, entre la risa y la sorpresa, el hielo queda roto. A veces funciona, a veces no, pero siempre genera una reacción.

Lo curioso es cómo esta broma, que parece salida de un patio de instituto, se está colando en fiestas como la Semana Grande de Bilbao. Entre kalimotxos y conciertos, hay quien ya no entra con un «¿bailas?», sino con un «oye, le gustas a mi colega el de gafas». Y funciona.

