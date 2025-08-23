El reto viral de TikTok en el que unas 'gafas' se convierten en la flecha de Cupido durante Aste Nagusia
Una broma entre adolescentes se ha vuelto tendencia en TikTok: fingir que alguien gusta a «la de gafas» o «el de los prismáticos». En plena Semana Grande, esta moda se mezcla con el ambiente festivo y las ganas de ligar
Sábado, 23 de agosto 2025, 17:37
Va a ser verdad eso de que en Euskadi no se liga y hay que desarrollar nuevas técnicas. Y eso es lo que ha pasado estos días durante Aste Nagusia. Con las txosnas llenas de gente, con la música sonando por las calles y con ánimo festivo subido, surgen nuevos retos.
@edurnezamorano_ un chico con suerte 💙 @junefer @Nagore #bilbaohref="https://www.tiktok.com/tag/astenagusia?refer=embed">#astenagusia #gafas #humor #viral ♬ sonido original - Víctor Sosa @oier._.uunaamuu #fiestasbilbao #jaiasbilbao #gafas #astenagusia #fyp
Este año se ha desarrollado un nuevo reto, cuya dinámica es simple y divertida: alguien se acerca a otra persona y le dice algo como «le gustas a mi amiga la de gafas». Cuando la víctima mira hacia el grupo, la supuesta amiga se lleva las manos a la cara simulando unas gafas, unas gafas de sol, o incluso unos prismáticos. Y claro, entre la risa y la sorpresa, el hielo queda roto. A veces funciona, a veces no, pero siempre genera una reacción.
@mutueras_ing a ver si con #ekectomikel se nos vuelven mas virales los videos #astenagusia #2025 #parati #mutueras #lentejas #oihansancet ♬ sonido original - Víctor Sosa @criistorres13 si alguien tiene pistas de la chica, necesitamos encontrarla⚠️⚠️⚠️⚠️ #bilbao #astenagusia #fyp ♬ original sound - criistorres13
Lo curioso es cómo esta broma, que parece salida de un patio de instituto, se está colando en fiestas como la Semana Grande de Bilbao. Entre kalimotxos y conciertos, hay quien ya no entra con un «¿bailas?», sino con un «oye, le gustas a mi colega el de gafas». Y funciona.
