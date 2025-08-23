El reto viral de TikTok en el que unas 'gafas' se convierten en la flecha de Cupido durante Aste Nagusia

Este año se ha desarrollado un nuevo reto, cuya dinámica es simple y divertida: alguien se acerca a otra persona y le dice algo como «le gustas a mi amiga la de gafas». Cuando la víctima mira hacia el grupo, la supuesta amiga se lleva las manos a la cara simulando unas gafas, unas gafas de sol, o incluso unos prismáticos. Y claro, entre la risa y la sorpresa, el hielo queda roto. A veces funciona, a veces no, pero siempre genera una reacción.

Lo curioso es cómo esta broma, que parece salida de un patio de instituto, se está colando en fiestas como la Semana Grande de Bilbao. Entre kalimotxos y conciertos, hay quien ya no entra con un «¿bailas?», sino con un «oye, le gustas a mi colega el de gafas». Y funciona.