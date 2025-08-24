¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?

María de Maintenant Domingo, 24 de agosto 2025, 01:11 Comenta Compartir

Aste Nagusia llega hoy a su fin. Parece que fue ayer cuando Marijaia se asomó al balcón del teatro Arriaga para dar comienzo a la madre de todas las fiestas. Pero no, han pasado exactamente 8 días desde que una colorida muchedumbre se rindió a los pies de la diosa de la Semana Grande y se fundió en la parranda. Desde aquel instante, las calles se empezaron a llenar de alegría, jolgorio, desenfreno y euforia. La juerga ha llegado a cada rincón de la ciudad –sin excepciones–. Y al mismo tiempo que llega el final, el momento de decir adiós a Marijaia con cierta nostalgia, también comienzan los preparativos de cara al año que viene.

EL CORREO ha consultado a integrantes de diferentes comparsas los requisitos para poder forma parte de ellas en las próximas fiestas. Y espóiler, algunos no son fáciles de cumplir. La mayoría coincide en una misma condición: para poder acceder, tiene que haber hueco. También inciden en la importancia del «compromiso» porque, más allá de trabajar en Aste Nagusia, las obligaciones y las tareas se extienden a lo largo de todo el año: carnavales, Santo Tomás, Día del Comparsero... Lo que hemos descubierto, en realidad, es que hay diferentes caminos para convertirse en comparsero.

Txomin Barullo Tienen estatutos propios y recomiendan leerlos

La comparsa Txomin Barullo tiene unos estatutos propios desde hace poco. Los comparseros recomiendan a todas aquellas personas que quieran formar parte de la agrupación leerlos antes de integrarse. En ellos explican algunos aspectos sociales y políticos para que la persona interesada tenga claro cuál es la identidad de la comparsa. Según la información que han trasladado a este periódico, «a nadie se le dice que no a la primera de cambio», pero tiene que haber «cierta afinidad». Normalmente, se llega a través de un familiar o algún amigo, «de la mano de alguien conocido que ya esté dentro de la comparsa».

Moskotarrak Entrevista personal y año de prueba

El proceso para acceder a la comparsa Moskotarrak cuenta con distintos pasos. El primero es apuntarse a un grupo. Después, hay que explicar cuáles son las razones principales por las que se ha elegido este grupo. Una vez que se exponen los motivos, se hace una entrevista a la persona interesada. Si pasa el filtro, se le brinda la oportunidad de realizar un año de prueba, en el que tiene que participar en las diferentes actividades que se llevan a cabo: carnavales, Santo Tomás… «La idea es vivir un año como un comparsero más», explican. En la asamblea del siguiente año, se presenta a todas aquellas personas que han realizado la prueba y se decide si pasan a formar parte de la comparsa. Normalmente se suele preguntar si hay alguien en contra. En caso de ser así, se tienen que exponer los motivos, pero desde Moskotarrak indican que «nunca suele ocurrir». «Si todos los comparseros están de acuerdo, el interesado pasa a ser «socio de pleno derecho».

Pinpilinpauxa Hay que conocer a alguien de la comparsa «sí o sí»

En el caso de Pinpilinpauxa hay que conocer a alguien que esté dentro «sí o sí». Una vez logrado ese requisito, se presenta al resto de comparseros y empieza a trabajar bajo la etiqueta de 'colaborador'. Durante el año debe participar como el resto de compañeros en las actividades que se llevan a cabo. Después, se realiza un sistema de votación para decidir si definitivamente se integra en la agrupación. «La comparsa requiere compromiso y mucho trabajo. Hay que vivirlo. A veces, cuando la gente descubre la 'cara B' piensa que es demasiado», cuentan.

Trikimailu Dos integrantes «apadrinan o amadrinan» a la persona interesada

El requisito más importante para poder entrar en Trikimailu es que haya huecos disponibles y que el futuro integrante «sea mayor de 18 años». Después, dos miembros de la comparsa «apadrinan o amadrinan» a la persona interesada. El objetivo de ambas figuras es acompañar y proporcionar información sobre las actividades, funcionamiento... Es importante que tengan todos los datos disponibles antes de decidir si quieren pertenecer a la comparsa.