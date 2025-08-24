La reina de las fiestas con permiso de Marijaia

Carmen Barreiro Domingo, 24 de agosto 2025, 01:11 Comenta Compartir

La Aste Nagusia, como todas las fiestas populares, también tiene sus tradiciones. Y el nombramiento de la txupinera y el pregonero es una de las más importantes, porque este par de personajes –uniformados con chaquetilla de color rojo y amarillo, respectivamente– son dos de los principales protagonistas de la Semana Grande, con permiso, claro está, de la omnipresente Marijaia.

Sonia Charcán tuvo «el honor» de prender el txupin en las fiestas de 1997, acompañada del bertsolari Unai Elorriaga como pregonero, una «experiencia única» que no olvidará en la vida, sobre todo por el cariño que le demostraba la gente por la calle.

Dos de esas personas son Asun Toro y su hija Itziar Fernández, dos vecinas de Uribarri que todos los años desde 1978 se hacen una foto con la txupinera como homenaje a esta figura que tanto admiran y quieren. «Mi sueño desde niña ha sido ser txupinera de las fiestas de Bilbao. No ha podido ser, pero tengo fotos con ellas desde que tengo tres años», cuenta Itziar, que en octubre cumplirá medio siglo.

«Ha llegado a cambiar el turno en el trabajo para poder venir a este acto», interviene su madre. «Es verdad, no han faltado nunca», corrobora Charcán. «Siempre le decimos a Marije –txupinera de la Aste Nagusia de 1979–, el día que no nos veáis por aquí, mal asunto», coinciden madre e hija. Y como no podía ser menos, este año también tienen su foto con la txupinera. «Nos hace muchísima ilusión».