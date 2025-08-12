El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Programa de Gogorregi en Aste Nagusia 2025

El concierto de Barón Rojo y tres sesiones de 'tardeo' organizadas por Salseo, entre los principales atractivos

A.M.

Martes, 12 de agosto 2025, 14:55

La txosna Gogorregi ha dado a conocer su programa de actividades para la Aste Nagusia que comienza este sábado. Entre los principales atractivos se encuentra el concierto de Barón Rojo, que se celebrará el martes 19 de agosto, y tres sesiones de 'tardeo' organizadas por Salseo. Estas últimas tendrán lugar el sábado 16, el lunes 18 y el viernes 22.

Este es el programa al completo:

  1. Sábado 16 de agosto

18.30: Tardeo organizado por Salseo en Gogorregi.

23.00: DJ Toruxx; ubicación: Gogorregi.

  1. Domingo 17 de agosto

14.00: Concurso de tortillas; ubicación: Gogorregi.

17.00: Campeonato de mus; ubicación: Gogorregi.

23.00: Concierto de LOUE; ubicación: Gogorregi.

  1. Lunes 18

17.00: Tardeo organizado por Salseo; ubicación: Gogorregi.

  1. Martes 19

23.00: BARÓN ROJO; ubicación: Gogorregi.

  1. Miércoles 20

20.00: Sin trampa y sin autotune. Gogorregi.

23.30: ASIER BILBAO. Gogorregi

01.00: DJ Ibai Sánchez; ubicación: Gogorregi.

  1. Jueves 21

17.00: Sardinada; ubicación: Gogorregi.

19.00: Txaranga Ustekabe. Gogorregi.

23.00: Tributo a Fito. Gogorregi.

  1. Viernes 22

17.00: Tardeo organizado por Salseo; ubicación: Gogorregi.

23.00: DJ Toruxx. Gogorregi.

  1. Sábado 23

14.30: Scooterada. Gogorregi.

17.00: Red Bull Cross. Gogorregi.

20.00: EL PACTO, concierto; ubicación: Gogorregi.

23.00: SATÉLITES; ubicación: Gogorregi

