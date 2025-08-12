Programa de Gogorregi en Aste Nagusia 2025
El concierto de Barón Rojo y tres sesiones de 'tardeo' organizadas por Salseo, entre los principales atractivos
A.M.
Martes, 12 de agosto 2025, 14:55
La txosna Gogorregi ha dado a conocer su programa de actividades para la Aste Nagusia que comienza este sábado. Entre los principales atractivos se encuentra el concierto de Barón Rojo, que se celebrará el martes 19 de agosto, y tres sesiones de 'tardeo' organizadas por Salseo. Estas últimas tendrán lugar el sábado 16, el lunes 18 y el viernes 22.
Este es el programa al completo:
-
Sábado 16 de agosto
18.30: Tardeo organizado por Salseo en Gogorregi.
23.00: DJ Toruxx; ubicación: Gogorregi.
-
Domingo 17 de agosto
14.00: Concurso de tortillas; ubicación: Gogorregi.
17.00: Campeonato de mus; ubicación: Gogorregi.
23.00: Concierto de LOUE; ubicación: Gogorregi.
-
Lunes 18
17.00: Tardeo organizado por Salseo; ubicación: Gogorregi.
-
Martes 19
23.00: BARÓN ROJO; ubicación: Gogorregi.
-
Miércoles 20
20.00: Sin trampa y sin autotune. Gogorregi.
23.30: ASIER BILBAO. Gogorregi
01.00: DJ Ibai Sánchez; ubicación: Gogorregi.
-
Jueves 21
17.00: Sardinada; ubicación: Gogorregi.
19.00: Txaranga Ustekabe. Gogorregi.
23.00: Tributo a Fito. Gogorregi.
-
Viernes 22
17.00: Tardeo organizado por Salseo; ubicación: Gogorregi.
23.00: DJ Toruxx. Gogorregi.
-
Sábado 23
14.30: Scooterada. Gogorregi.
17.00: Red Bull Cross. Gogorregi.
20.00: EL PACTO, concierto; ubicación: Gogorregi.
23.00: SATÉLITES; ubicación: Gogorregi
