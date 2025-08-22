La probabilidad «brutal» de contraer una infección de transmisión sexual

Las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual van en aumento. El informe de vigilancia publicado el año pasado por el Centro Nacional de Epidemiología ... del Instituto de Salud Carlos III, que incluye ya datos depurados de 2023, señala que se registraron casi 37.000 nuevos casos de clamidia, lo que significa que su tasa de incidencia se ha multiplicado por cuatro en solo siete años.

Los expertos aseguran que una de las razones principales es que hay una «mayor despreocupación, se usa mucho menos el preservativo». La gente mantiene relaciones sexuales con una mayor variedad de personas y muchas veces no sabe a lo que se expone. Además, ahora es más fácil conocerse a través de aplicaciones como Tinder, Bumble… La probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual es brutal», asegura la sexóloga Lucía Jiménez. Según indica, el miedo a contraerlas es menor porque, en cierta forma, se han normalizado. «Parece que como mucha gente ha tenido alguna no es tan peligroso», añade. Además, según Jiménez, son muchos los que ni se plantean utilizar preservativo en sus relaciones sexuales porque «se ve como algo que entorpece el momento erótico».

Más educación

Las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual no presentan síntomas, por lo que se contagian con mayor facilidad. La experta explica, además, que aunque durante la penetración se utilice el preservativo, «cuando practican sexo oral no lo hacen, por lo que sigue existiendo riesgo de transmisión». Para cambiar esta tónica es importante «modificar» la imagen social que se tiene del preservativo. «Cuando una persona no se pone un método anticonceptivo se falta al respeto a sí misma y también a la otra parte. Eso debería ser motivo de enfado», defiende. La experta incide en la importancia de la educación sexual. «En el porno por ejemplo, no sale el momento del preservativo. ¿Qué referencia tenemos?», expone.

Por su parte, Olatz Vergniory, farmacéutica, asegura que se deberían realizar más campañas de concienciación en torno a las enfermedades de transmisión sexual. «La incidencia entre la gente joven va en aumento. Es importante que recordemos que el preservativo es el método barrera que debemos utilizar para prevenirlas». Además, muchas de ellas pueden derivar en problemas de salud graves. En este sentido, López Arregui explica que algunas infecciones de transmisión sexual pueden producir infertilidad, como las clamidias, y otras cáncer de cuello de útero, como el virus del papiloma.