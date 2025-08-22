'La Pinpi' se solidariza con las familias afectadas por una «enfermedad ultra rara»

María de Maintenant Viernes, 22 de agosto 2025, 00:51 Comenta Compartir

En Aste Nagusia reinan el jolgorio, la fiesta, la alegría y el buen humor. Pero también la solidaridad. La txosna Pinpilinpauxa lo demuestra cada año a través del turno solidario, que se organiza el miércoles de la Semana Grande. El dinero recaudado este año irá destinado a la Asociación Fabert de familias afectadas por el Síndrome de Joubert, un trastorno neurológico congénito poco frecuente, caracterizado por una malformación del tronco encefálico y del cerebelo. Los síntomas incluyen hipotonía, ataxia, retraso en el desarrollo psicomotor, problemas respiratorios y anomalías oculares, entre otros. Está catalogada como una enfermedad ultra rara que afecta a muy pocas personas.

Aitana Peña es una de ellas. Esta bilbaína acudió el miércoles a la txosna con sus padres, Patricia Vibiano y Gonzalo Peña. Les acompañaron Gaizka Lombardero, presidente de Pinpilinpauxa, y Aitziber López. Ambos se encargan de gestionar el turno solidario, pero en esta ocasión no se presentaron como comparseros, sino como amigos de la familia afectada.

Patricia y Aitziber se conocen de toda la vida. Son del mismo pueblo, Nofuentes, ubicado en Burgos. Estuvieron embarazadas a la vez. Cuando Aitana nació, su madre empezó a ver que algo no iba bien. Con apenas unos meses, presentó problemas para mover la cabeza y no abría los ojos. «Al principio fue bastante duro, porque el diagnóstico fue complicado. Hay que trabajar mucho para que estos niños tengan la mejor calidad de vida posible», relata la familia.

Poco a poco se fueron poniendo en contacto con distintos especialistas y también hablaron con otras familias afectadas. Fue ahí cuando decidieron poner en marcha la Asociación Fabert. «El objetivo era apoyarnos entre nosotros y compartir las experiencias entre las familias, sentirnos arropados», relata Patricia. Gracias a 'La Pinpi', han conseguido recaudar fondos y visibilizar la enfermedad. «Estoy súper contenta de poderles ayudar. Hay mucho cariño», cuenta Aitziber sin poder evitar emocionarse. «Aquí no somos 'La Pinpi'. Somos familia y amigos. Es una oportunidad muy bonita para apoyar una buena causa», añade.

Apoyo de la gente

Patricia, Aitana y Gonzalo están muy emocionados con el apoyo recibido. «Queremos dar las gracias de corazón a todas las personas que han participado, a todos los que han venido a tomarse algo a nuestra salud», agradecen.

«¡Esto va por nosotros!» celebra Aitana, que minutos antes de la entrevista ha confesado que estaba «muy nerviosa». La parte más complicada, indica su madre, es ver que su hija no puede hacer los mismos planes que otros niños, pero asegura que el cariño y arropo de toda la gente está por encima de toda vicisitud. A pesar de las limitaciones, Aitana está disfrutando a tope de Aste Nagusia. «¡He visto los fuegos desde la torre Iberdrola! Y el otro día me saqué una foto en las barracas con Mickey. También vi la noria, pero no me monté. Me daba mucha impresión. ¡Es que es muy alta!», cuenta. La solidaridad de 'La Pinpi' ha dejado huella en Bilbao en forma de purpurina.

