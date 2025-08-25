El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concierto de Coque Malla, el torero Roca Rey y el musical 'Mamma Mia'. El Correo

Periodistas de EL CORREO ponen notas a las fiestas

E. C.

Lunes, 25 de agosto 2025, 01:04

Imagen - Una feria de altura
Toros

Una feria de altura

Luis Gómez

Tres salidas a hombros (Roca Rey, Diego Urdiales y Borja Jiménez), dos toros de vuelta al ruedo y el indulto de 'Tapaboca', el primero en ... la historia de Vista Alegre. La feria bilbaína ha deparado grandes tardes y un buen sabor de boca con hitos para el recuerdo. Se ha visto posiblemente al mejor Roca Rey tras su discreto paso por Madrid, Sevilla y Pamplona, combinando un toreo temerario y de profundidad. Se ha reafirmado el binomio que conforman los astados de Dolores Aguirre y la madurez de un Damián Castaño cada vez más cuajado. En la feria más reducida de los últimos años, Bilbao ha confirmado la existencia de una gran afición que responde con creces cuando los carteles se acompañan de figuras. No son pocos los que se preguntan qué habría sido de haber contado con la presencia de Morante de la Puebla, el gran ausente. Su falta, sin embargo, apenas repercutió en la venta de localidades. El riojano Diego Urdiales salió al quite con su poder de convocatoria y una faena antológica merecedora de dos orejas. Sin petardazos, solo hubo que lamentar el pinchazo imprevisto de última hora del hierro de Fuente Ymbro.

