Una escena del musical que adapta la épica novela de Ken Follett.

El espectáculo de la Historia

Pedro Barea

Pedro Barea

Martes, 19 de agosto 2025, 00:11

Adaptación de una novela de ficción histórica sobre la Inglaterra del siglo XII, que ya ha sido película, radio, TV, audiolibro y podcast (en iVoox), ... juego de mesa, videojuego... y teatro musical desde 2020.

El espectáculo de la Historia