Luis Fernández lo da todo en las txosnas de Aste Nagusia El que fuera entrenador rojiblanco ha regresado a Bilbao para ver el estreno liguero de los de Valverde y, de paso, disfrutar de las fiestas

Martes, 19 de agosto 2025

Luis Fernández regresó el fin de semana a Bilbao para presenciar el estreno liguero del Athletic en San Mamés y, de paso, disfrutar de Aste Nagusia. El que fuera entrenador rojiblanco entre 1996 y el año 2000 es un apasionado de la Semana Grande bilbaína y siempre que puede, le gusta dejarse ver por el recinto ferial. En las últimas horas, un aficionado le ha 'cazado' dándolo todo en la barra de una txosna al ritmo de 'I will survive' de Gloria Gaynor.

En las imágenes, difundidas a través de la red social TikTok, se le ve a Fernández botando junto a numerosos bilbaínos, algunos de ellos con camisetas del Athletic. No es la primera vez que a Luis Fernández le pillan de fiesta en Aste Nagusia. Hace dos años ya le grabaron cantando a capela el himno del Athletic en la txosna de Gogorregi.

El técnico tarifeño es muy querido en Bilbao y desde el sábado ha devuelto ese cariño al público parándose con todo aquel que le pedía una foto mientras caminaba por la ciudad.

También tuvo tiempo para atender a los medios de comunicación y dar su visión sobre la actualidad rojiblanca. El ahora comentarista franco-español desveló que Laporte, objetivo de Ibaigane, «tiene la ilusión de venir al Athletic» y se alegró por la renovación de Nico: «Si se ha quedado es porque cree que el Athletic es el club en el que puede conquistar el fútbol español».