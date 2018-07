Locomía y Vicky Larraz actuarán en Pinpilinpauxa esta Aste Nagusia Locomía, durante una actuación en Madrid. / Instagram La comparsa más gamberra de la Semana Grande bilbaína vuelve a presentar un cartel lleno de éxitos. «No podían faltar ni los travestis ni los frikis», afirma Javi Donosti, responsable de las actuaciones musicales VIRGINIA MELCHOR Lunes, 16 julio 2018, 14:25

La comparsa Pinpilinpauxa quiere volver a dar el pelotazo con sus conciertos para Aste Nagusia. Pretenden repetir así el éxito cosechado el año pasado con las actuaciones de Azúcar Moreno, Yurena o Ainhoa Cantalapiedra, que abarrotaron la txosna bilbaína. A poco más de un mes para que comience la Semana Grande, ya han dado a conocer los grupos que harán bailar al personal. Vicky Larraz, con una versión renovada de Olé Olé, y Locomía, con sus míticos abanicos, encabezarán las actuaciones programadas por la txosna, en cuyo escenario de El Arenal también se podrá ver a Putilatex, La Punka Paka, Kika Lorace & Allen King, Glitch Gyals + Kahlo Rias, Kyra Shimai, Angelita la Perversa y Las Fellini.

Todos los conciertos comenzarán pasada la medianoche, sobre las 0.30 horas. «No podían faltar ni los travestis, que son nuestra seña de identidad; ni los frikis, que encantan a nuestro público», afirma Javi Donosti, encargado de las actuaciones. Lleva tres años detrás de Camela, pero le da largas. «Todavía no ha aceptado, haber si algún día suena la flauta». También se le resiste el dúo OBK, al que ha llamado en dos ocasiones. «Cuando contamos a los artistas que tienen que actuar encima de una barra y en una txosna, que no saben ni lo que es, se quedan alucinados; pero los que aceptan se van muy contentos con lo que viven dentro de la comparsa y con el público bilbaíno», cuenta Donosti, que este año se ha encontrado con mayores dificultades para cerrar la programación porque «muchos artistas no estaban disponibles por cuestiones de agenda».

Aún así, vuelven a presentar un cartel lleno de éxitos. La primera noche de Aste Nagusia, el sábado 18, actuarán los políticamente incorrectos, que se define así misma como la «travesti flamenca punk cabaretera de Lavapiés». A la misma hora se subirán al escenario al día siguiente la conocida travesti Kika Lorace junto al bilbaíno Allen King, estrella del porno gay.

El lunes ofrecerán un concierto Glitch Gyals, el dúo que se ha convertido en un fenómeno viral tras su paso por 'Factor X' con el tema 'Cómeme el donut', y Kahlo Rias, travesti y comparsero de Pinpilinpauxa.