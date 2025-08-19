La historia está de nuestra parte

La fiesta taurina atraviesa un ciclo de crisis en Bilbao, la única esperanzadora noticia al respecto es que no es algo nuevo en los cinco ... siglos en los que se llevan celebrando corridas de toros.

Ha tenido que luchar contra Papas, alcaldes, guerras y apuros económicos. Vista Alegre se construyó en 1882 tras una crisis. Con ideas, trabajo, y en esto de los toros, mucha afición, la crisis es una oportunidad.

Vemos con preocupación la reducción de las Corridas Generales 2025, pero nos tranquiliza saber que ha sido una constante en tiempos difíciles. La tentación primera es reducir el número de festejos, pero esta medida tiene que ir irremediablemente apoyada por otras actuaciones para que la disminución no nos aboque a la desaparición.

Ejemplos tenemos, en 1939 se programaron solo dos corridas, pero Murube y Pablo Romero mantuvieron la esencia torista de Bilbao. ¡No perder nunca la personalidad, es clave!

La crisis de postguerra la salvó un torero, Manolete, y la habilidad de la Junta al dividir en dos seriales, junio y agosto, las corridas anuales. En 1950 Pablo Martínez Elizondo 'Chopera' programó tres corridas y dos novilladas. Los novilleros Litri y Aparicio metieron en la plaza 12.000 espectadores y cobraron más que algún torero. ¡Qué la novillada no sirva solo para salvar las cuentas!

En los inicios de los 60 la plaza no se llenaba, la solución: ¡Todos los días un figurón en el cartel! En 1964 se contrató tres tardes a El Cordobés, Camino y El Viti. La gran gestión se verá en los años sucesivos, en 1974 se alcanzarán casi los 10.000 abonados.

En ese momento comenzó una travesía complicada que se enderezó en los 90, contó la fiesta además en el cambio de milenio con el apoyo de un gran alcalde. BMF, arrendatario del coso desde 2019, se enfrenta a un desafío, aunque tiene a su favor la historia de Bilbao, que en su caso es también una historia familiar.

Confiemos que sean un éxito las cinco corridas programadas y sirva de estimulo para aumentar su número, ya sea en agosto o en otras fechas. Acaso no sea agosto el mes más propicio para los toros en Bilbao, pero eso sería demasiada revolución. ¡Aunque quizá una revolución es lo que necesitamos!