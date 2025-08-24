El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valecea ilumina la última noche de Aste Nagusia

E. C.

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:05

Con 150 años de trayectoria y cinco generaciones de pirotécnicos a sus espaldas, Valecea es el único fabricante de fuegos artificiales de Euskadi. Por eso, y porque también ayudan en la organización, aunque no participan en la competición siguen sintiendo los mismos nervios. Los fuegos del segundo sábado de fiestas, fuera de concurso, son siempre de exhibición

«Siempre es una responsabilidad. Bilbao, además tiene un público exigente, solo te aplaude si lo haces bien», explica. Algo que la compañía valora positivamente : «Nos gusta que nos evalúen de forma justa, tanto si lo hemos hecho bien, como si lo hemos hecho mal».

