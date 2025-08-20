Los gallegos de Artefogo se quedan a medias en su retorno

E. C. Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:21 Comenta Compartir

Artefogo regresaba al concurso bilbaíno tras varios años de ausencia y no encontró el impacto que buscaba en el público. Cubrió bien los espacios jugando con fuegos bajos, medios y altos, como se puede apreciar en la imagen tomada desde Miribilla, y trató de satisfacer el gusto local por el estruendo con una buena traca final, más que aceptable, de las que te sacan el corazón por la boca.

Sin embargo, la pirotecnia gallega no consiguió emocionar, con un espectáculo irregular y sin grandes figuras, en una jornada en la que los más cafeteros llegaron a temer la suspensión del espectáculo por aire o por un aviso de lluvias que no llegó a concretarse.

... y para hoy: estilo barroco para unos fuegos «históricos»

Léopold Decourcelle | Fêtes et Feux (Francia)

«Todas las tierras son diferentes, y todos los fuegos también», asegura Léopold Decorcelle, el diseñador artístico de Fête et Feux. Se refiere al territorio vasco y al espectáculo pirotécnico que ofrecerán esta noche en Bilbao. Traen un show «histórico» -en el sentido más literal de la palabra-, donde el estilo barroco conversará con la estética más contemporánea. «Cada proyecto es único, siempre empezamos de cero», asegura la compañía que promete ofrecer «algo que nunca nadie ha hecho antes».

La firma, fundada hace más de cuatro décadas, nació con el objetivo de celebrar fiestas en palacios, castillos y emplazamientos cargados de memoria. De ahí su marca 'histórica'. Según afirman, llevan el barroco del siglo XVI «en su sangre», lo que significa que en el cielo predominarán los colores metálicos como el dorado y el plateado. Estas son las tonalidades más tradicionales, pues fueron las primeras en conseguirse en la ciencia de la pirotecnia. La compañía francesa, sin embargo, propone como contrapunto el rojo. Un color «intrínseco al fuego» y que también caracteriza a la sangre y, consecuentemente, la vida.

Sangre real

«Partimos del trabajo que realizaban nuestros predecesores, pero añadimos un toque moderno y multicolor para no dejar de lado las tendencias actuales y conectar con todos los públicos», explican. Además de esta paleta cromática, utilizarán tonalidades añiles, que en este caso relacionan «con la sangre azul de la realieza». «Añadimos azúl bajo los efectos metalizados para mantener la relación con la historia», explican. «Es un tono algo menos luminoso y no resta protagonismo cuando se combina con el dorado o el plateado, pues estos brillan mucho más», matizan.

Para los franceses actuar en Bilbao «es un privilegio». «Aquí el nivel es altísimo y la cultura de los fuegos muy potente. Sois expertos y eso nos entusiasma», jalean. Esta noche esperan «mostrar un pedazo de su país y de su arte» al público vizcaíno.

