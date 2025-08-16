El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ignacio Pérez
Cómo hemos cambiado

El más gamberro de las fiestas

Marino Montero ·

Miembro de la primera comisión fiestas de Aste Nagusia

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:40

El segundo apellido de Marino Montero podría ser perfectamente Aste Nagusia y nadie lo pondría en duda. Ni la mismísima Marijaia. Miembro de la primera comisión de fiestas y alma mater de un sinfín de actividades relacionadas con la Semana Grande bilbaína, Marino «jamás» ha faltado a una cita con el txupin, los fuegos, las barracas, las cenas con amigos en una terraza, los concursos gastronómicos, el desfile de gigantes y cabezudos o el Gargantua. Está al pie del cañón desde el primer 'boom'.

Imagen principal - El más gamberro de las fiestas
Imagen secundaria 1 - El más gamberro de las fiestas
Imagen secundaria 2 - El más gamberro de las fiestas

De hecho, cuando uno se pone a repasar fotos antiguas de la Aste Nagusia, aparece en muchísimas. De refilón, al fondo, con amigos, acompañado por autoridades o como protagonista indiscutible de la instantánea. Y la verdad es que no es muy difícil de localizar. Con su característica coleta –ahora blanca como la nieve– y ese punto gamberro y canalla marca de la casa que todavía conserva, Marino ha vivido las fiestas de Bilbao en primera línea y así lo atestiguan las centenares de fotografías en las que aparece.

«Lo curioso es que yo tengo muy pocas. No guardo casi ninguna», confiesa. La que aparece en este reportaje se hizo en la Aste Nagusia de 1993 y refleja a la perfección su espíritu festivo e irreverente. «Antes nos atrevíamos más. Se nos ocurría una cosa y la organizábamos de un día para otro. Era más espontáneo, ahora todo son protocolos y permisos... Aún así, las fiestas de Bilbao son la mejores del mundo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  8. 8

    Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El más gamberro de las fiestas

El más gamberro de las fiestas