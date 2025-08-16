El más gamberro de las fiestas

Carmen Barreiro Sábado, 16 de agosto 2025, 00:40 Comenta Compartir

El segundo apellido de Marino Montero podría ser perfectamente Aste Nagusia y nadie lo pondría en duda. Ni la mismísima Marijaia. Miembro de la primera comisión de fiestas y alma mater de un sinfín de actividades relacionadas con la Semana Grande bilbaína, Marino «jamás» ha faltado a una cita con el txupin, los fuegos, las barracas, las cenas con amigos en una terraza, los concursos gastronómicos, el desfile de gigantes y cabezudos o el Gargantua. Está al pie del cañón desde el primer 'boom'.

De hecho, cuando uno se pone a repasar fotos antiguas de la Aste Nagusia, aparece en muchísimas. De refilón, al fondo, con amigos, acompañado por autoridades o como protagonista indiscutible de la instantánea. Y la verdad es que no es muy difícil de localizar. Con su característica coleta –ahora blanca como la nieve– y ese punto gamberro y canalla marca de la casa que todavía conserva, Marino ha vivido las fiestas de Bilbao en primera línea y así lo atestiguan las centenares de fotografías en las que aparece.

«Lo curioso es que yo tengo muy pocas. No guardo casi ninguna», confiesa. La que aparece en este reportaje se hizo en la Aste Nagusia de 1993 y refleja a la perfección su espíritu festivo e irreverente. «Antes nos atrevíamos más. Se nos ocurría una cosa y la organizábamos de un día para otro. Era más espontáneo, ahora todo son protocolos y permisos... Aún así, las fiestas de Bilbao son la mejores del mundo».