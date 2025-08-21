Un festejo para recordar Mejora la asistencia en Vista Alegre, que ayer indultó a su primer toro desde que fue reconstruida en 1962, de la mano de un inspirado Borja Jiménez

Leire Pérez Jueves, 21 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

La feria va mejorando la asistencia en sus gradas y también el espectáculo en el ruedo. Vista Alegre, plaza inaugurada en 1962, presenció ayer una ... tarde histórica e indultó al sexto de la tarde, lidiado con maestría por Borja Jiménez . La jornada había arrancado con la tradicional comida del Club Taurino de Bilbao en el hotel Ercilla en la que este año se homenajeó a Isabel Lipperheide y a su madre, la ganadera Dolores Aguirre. Marian López, Alicia González del Valle, Sonsoles Díez de Rivera, Javier Elorza, Pilar Aresti, Natalia Aranduy y Goretti Escauriaza, Fortunata Martínez de las Rivas, José Domingo de Ampuero y Osma, Verónica Aranduy y Victoria Aristegui fueron algunos de los presentes en el homenaje.

Después, los tendidos asistieron a un suceso nunca visto en la capital vizcaína. Allí estaban Miguel Tellería, Maite Gorrotxategi, Pedro Juan Iparraguirre, Juan Antonio Pinta, Daniel Cabarga, José Abascal, los hermanos Eusebio y Marian Oteiza y los hermanos Miguel, Amparo, María Ángeles y Pepi Moreno. También Carmen Mateos y Julia Parra. Se dejaron ver por Vista Alegre Ramiro Sánchez, Suso Betete, Tino Monje, gerente de la plaza de toros de Burgos, Libertad Rodríguez, Daniel Odriozola y Manuel Filpo, el dantzari Igor Zabala, Javier Nebreda, presidente del club Cocherito de Bilbao, los ganaderos Gabriel Terreros y Gabriel Terreros (hijo), y José Antonio Taramona. También acudieron al coso bilbaíno Miguel Sáinz, Ángel Rodrigo, concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Conrado Escobar, alcalde de Logroño y Esther Martínez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao. En los tendidos estuvieron Jaime Real de Asúa, Guillermo Cruzat, Iñigo Soroa y Jorge Gil Lozano, María Eugenia Castellanos, Cristina Aguinaga. No faltaron a la cita Sofía Zubiria, Alfonso Guzmán, Juan Luis Líbano, Gabriel Delclaux, Lorenzo Hurtado de Saracho, Alfonso Castellanos, Macarena Valdés, Eduardo y Diego Aguirre, Pilar Roxas, Iñigo de Areilza, Monica Artiach, Iñigo Cisneros, Luis Díaz de Lezana, Laura del Rey, Álvaro Díaz de Lezana, Javier Iglesias, Cayetana Martínez, Ane Areitio, Elena Rodrigo, Zita Etxebarria, Pedro Lobato, Abelardo López.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión