El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramiro Sánchez, Suso Betete, Tino Monje, Libertad Rodríguez, Daniel Odriozola y Manuel Filpo.

Ver 7 fotos
Ramiro Sánchez, Suso Betete, Tino Monje, Libertad Rodríguez, Daniel Odriozola y Manuel Filpo. Luis Ángel Gómez y Maika Salguero

Un festejo para recordar

Mejora la asistencia en Vista Alegre, que ayer indultó a su primer toro desde que fue reconstruida en 1962, de la mano de un inspirado Borja Jiménez

Leire Pérez

Leire Pérez

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:09

La feria va mejorando la asistencia en sus gradas y también el espectáculo en el ruedo. Vista Alegre, plaza inaugurada en 1962, presenció ayer una ... tarde histórica e indultó al sexto de la tarde, lidiado con maestría por Borja Jiménez . La jornada había arrancado con la tradicional comida del Club Taurino de Bilbao en el hotel Ercilla en la que este año se homenajeó a Isabel Lipperheide y a su madre, la ganadera Dolores Aguirre. Marian López, Alicia González del Valle, Sonsoles Díez de Rivera, Javier Elorza, Pilar Aresti, Natalia Aranduy y Goretti Escauriaza, Fortunata Martínez de las Rivas, José Domingo de Ampuero y Osma, Verónica Aranduy y Victoria Aristegui fueron algunos de los presentes en el homenaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  5. 5

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  6. 6

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo
  7. 7

    La desolación de una familia bilbaína en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  8. 8

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  9. 9 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un festejo para recordar