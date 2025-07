La feria taurina de Bilbao incluye solo seis días de festejos, menos que nunca Se celebrará desde el domingo 17 de agosto al sábado 23, aunque el lunes no habrá actividad, y únicamente habrá cuatro corridas, una novillada y un festejo mixto

Una feria inédita por su corta duración -arrancará el domingo 17 de agosto y concluirá el sábado 23, aunque el lunes no habrá actividad taurina- ... y particular por su configuración. Los carteles bilbaínos incluirán por primera vez en más de seis décadas únicamente seis festejos, cuatro corridas, una novillada y otra mixta, frente a los nueve habituales de los últimos tiempos. Desde 1960, un año antes de que las llamas devorasen la vieja plaza de toros de Vista Alegre, no se celebraban tan pocos festejos.

Las próximas Corridas Generales, que se presentarán oficialmente el próximo lunes, arrancarán con novillos de la Purísima para Sergio Sánchez, Zulueta y Martín Morilla. En una medida insólita, la actividad se detendrá el lunes para regresar el martes con la lidia de la ganadería de Dolores Aguirre y los diestros Damián Castaño, Juan Leal y el matador colombiano Jesús Enrique Colombo. Otro cambio de calado, ya que los hierros vizcaínos han venido protagonizando en las últimas temporadas el último domingo, que desaparece en esta ocasión al adelantarse el cierre al sábado. Los aficionados más antiguos tendrán que frotarse los ojos ya que nunca habían asistido a una feria con solo un domingo con las puertas abiertas de Vista Alegre. El año pasado los festejos deberían haber comenzado también en domingo, aunque finalmente el espectáculo de rejones se canceló ante la lluvia caída la noche anterior y la floja marcha de la venta de entradas, una suspensión que no se había producido en los últimos 32 años. Los cambios continuarán el miércoles 20 con un festejo mixto de rejones donde se soltarán toros de Fermín Bohórquez para Guillermo Hermoso y de La Quinta para Emilio de Justo y Borja Jiménez, triunfador el pasado año en Bilbao tras cortar tres orejas. Negociaciones sin éxito con Roca Rey En línea con la historia del coso de Martín Agüero, el jueves y viernes tendrán lugar las corridas con más tirón, aunque las grandes figuras, el peruano Roca Rey y Morante de la Puebla, que salió el pasado junio por primera vez por la Puerta Grande de Las Ventas, solo torearán una tarde. BMF, empresa integrada por la familia mexicana Baillères y la saga Chopera, intentó negociar sin éxito una segunda corrida con Roca, el matador que más público arrastra a los ruedos. La negativa de Roca concederá mayor protagonismo al sevillano Borja Jiménez, que será el único que repita dos tardes. Otro que se cae de los carteles es Miguel Angel Perera, que en principio estaba apalabrado para rematar la feria, donde iba a compartir cartel con Fortes y Fernando Adrián. Sin embargo, finalmente será reemplazado por Paco Ureña. Sobre el papel los carteles más 'redondos' y que más público atraerán serán los del jueves con toros de Victoriano del Río para Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado y los del viernes en donde Morante, Talavante y Borja Jiménez lidiarán astados de Garcigrande. La ganadería Fuente Ymbro rematará en esta ocasión la feria más corta de las últimas seis décadas. Una estrategia con la que la adjudicataria pretende recortar gastos y que la Semana Grande deje tantos tendidos al descubierto.

