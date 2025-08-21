El más feo de Bilbao es catalán

Silvia Cantera Jueves, 21 de agosto 2025, 23:16 Comenta Compartir

Los feos de Bilbao también nacen donde quieren. Roger Martí, de 31 años y de Manresa, se ha coronado este jueves como el menos agraciado de Aste Nagusia en el tradicional concurso de feos de la comparsa Moskotarrak, una de las actividades más populares y longevas de las fiestas. «Hasta el último momento no sabía qué cara poner», reconocía el joven con el trofeo en la mano.

Se presentó «por el cachondeo» con un amigo y con un nombre falso. Bueno, quizá haya que decir honorífico. «Me he inscrito con el nombre de Víctor porque es un amigo que iba a venir a las fiestas, pero que al final no ha podido. Así nos acordamos de él», explicaba. ¿Y es feo Víctor? «Qué va, es un tío de puta madre».

De hecho, este joven asegura que el mundo está lleno de «de gente bonita, sea o no fea por fuera». Y a la hora de ligar… pese a haber ganado semejante título, defiende que «todo es cuestión de actitud». De hecho, no entra en detalles, pero reconoce que esta Aste Nagusia no está yendo del todo mal.

Roger vino a Bilbao hace un par de años para trabajar como cocinero. Ahora prepara un proyecto en el Euskalduna y asegura estar muy contento con la acogida que le ha dado la ciudad. «Estas son mis segundas fiestas y me encantan. Me recuerdan a algo que se hace en Manresa, que se llama Alternativa y se organiza al margen de la fiesta mayor», explica. Espera ver muchos años más a Marijaia. «Me atrae la parte cultural, pero lo que más me ha llamado la atención es la autogestión de las txosnas, cómo se organizan todas estas actividades». Y así, animándose a participar en todo, es como ha acabado ganando el concurso de feos. «Hay días en que con un par de cervezas te animas a todo», bromea. Ya con el trofeo en la mano, quizás sea el momento de pasarse a los chupitos: «Habrá que celebrarlo, ¿no?»

