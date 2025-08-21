El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maika Salguero
Cómo hemos cambiado

De feas, nada de nada

Nerea e Iranzu ·

Comparsa Moskotarrak

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:46

El concurso de feos que todos los años organiza la comparsa Moskotarrak se ha convertido, por derecho propio, en uno de los grandes clásicos de la Aste Nagusia.

Por su escenario han pasado cientos de bilbaínos y visitantes de todas las edades, emperrados en poner su peor cara. Y dos de las aspirantes a alzarse con el primer premio –lo han intentado toda su infancia «con poco éxito», bromean– son Nerea e Iranzu, dos amigas que prácticamente se han criado bajo la carpa de Moskotarrak porque son hijas de comparseros. «Hemos participado en todos las actividades desde muy pequeñas», explican. Lo mismo se subían al escenario para interpretar una canción en el concurso de karaoke que dibujaban a Marijaia y el Gargantua o hacían muecas para llevarse el premio a las más feas.

Uno de esos intentos quedó inmortalizado en una foto «que llegó a publicarse en el periódico» y que, dos décadas después, reproducen a la perfección.

Imagen principal - De feas, nada de nada
Imagen secundaria 1 - De feas, nada de nada
Imagen secundaria 2 - De feas, nada de nada

Llevan hasta las mismas camisetas de la fotografía original «y eso que en la imagen no creo que tuviesen más de 9 años», puntualiza José María Amantes, un histórico de Moskotarrak y padre de Nerea, la más chiquitina de la dos. En tres segundos, clavan la pose. Y de feas, nada de nada.

De feas, nada de nada