Las alusiones en contra del sistema TicketBai de factura electrónica han sido habituales en el recinto festivo del Arenal estas fiestas. Jordi Alemany

La Diputación dice que no ha negociado con las txosnas su adhesión a la factura electrónica

Atribuye la decisión de exonerarlas del Impuesto de Sociedades a un plan general para «mejorar» la situación de entidades sin fines lucrativos

Octavio Igea

Octavio Igea

Lunes, 25 de agosto 2025, 01:03

La Diputación aseguró ayer que la propuesta para exonerar a las txosnas del pago del Impuesto de Sociedades a partir del próximo 1 enero si ... cumplen una serie de requisitos no es fruto de «presiones o negociaciones con ningún colectivo». La alusión se refiere a Bilboko Konpartsak, que debe incorporarse obligatoriamente al sistema TicketBai de factura electrónica que combate el fraude fiscal -en Bizkaia se denomina oficialmente Batuz- a partir del próximo 1 de enero y viene manteniendo encuentros extraoficiales con el Gobierno vizcaíno durante los últimos meses sin que el contenido de las conversaciones haya trascendido.

Espacios grises

