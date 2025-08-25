La Diputación dice que no ha negociado con las txosnas su adhesión a la factura electrónica

La Diputación aseguró ayer que la propuesta para exonerar a las txosnas del pago del Impuesto de Sociedades a partir del próximo 1 enero si ... cumplen una serie de requisitos no es fruto de «presiones o negociaciones con ningún colectivo». La alusión se refiere a Bilboko Konpartsak, que debe incorporarse obligatoriamente al sistema TicketBai de factura electrónica que combate el fraude fiscal -en Bizkaia se denomina oficialmente Batuz- a partir del próximo 1 de enero y viene manteniendo encuentros extraoficiales con el Gobierno vizcaíno durante los últimos meses sin que el contenido de las conversaciones haya trascendido.

A través de un comunicado, Hacienda explicó que el cambio normativo que va a acarrear el incentivo fiscal busca aliviar del pago de tributos a entidades sin ánimo de lucro que organicen «actividades puntuales» para autofinanciarse o con fines sociales. Portavoces forales pusieron como ejemplo los casos de una asociación cultural o de una organización que lucha contra alguna enfermedad rara cuando organizan conciertos benéficos o venden camisetas para recaudar fondos, pero en el texto aclaratorio de tres páginas remitido a los medios de comunicación en ningún momento señala que las txosnas no vayan a formar parte del colectivo que resultará beneficiado.

Actividad «esporádica»

EL CORREO desveló en su edición de ayer que el Gobierno vizcaíno tiene desde finales de julio un decreto en exposición pública, uno de los trámites iniciales administrativos que debe seguir cualquier cambio legal, que en busca de desarrollar la reforma fiscal aprobada por las Juntas Generales la pasada primavera, plantea una batería de ajustes en el corpus normativo tributario. Entre los cambios que se proponen aparece el de ampliar la lista de colectivos exonerados del pago del Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios que declaran empresas y entidades.

Desde 2019 no abonan el citado tributo las entidades no lucrativas del territorio, y la idea es que ahora tampoco lo hagan aquellas que realicen actividades económicas «de forma esporádica» y que reviertan sus beneficios en su propia actividad o la destinen a fines sociales en el mismo año fiscal o el siguiente. Se trata de una definición en la que caben las txosnas si cumplen una serie de requisitos.

El primero es aceptar la implantación del TicketBai, un paso al que hasta hace un par de meses las entidades que ponen las barras se habían cerrado en banda al considerar que empezar a emitir facturas electrónicas supone tratarles «como empresas» y pone en riesgo el modelo festivo vasco.

En mayo anunciaron que sí que lo asumirían desde el 1 de enero -tal y como marca la ley-, tras comprobar las duras sanciones de hasta 20.000 euros que ha aplicado la Hacienda alavesa a las txosnas de Vitoria díscolas. A cambio de la transición 'pacífica' pidieron un tratamiento especial. Para ser exoneradas las txosnas también deberán solicitarlo de forma individual a Hacienda, firmar una declaración responsable y dar acceso a sus ingresos y gastos para explicar a qué se destina el dinero que obtienen durante las fiestas.