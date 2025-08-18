El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Deporte y fiesta no son incompatibles en Aste Nagusia

Ignacio Pérez

El ejercicio se hace con la zona del Arenal y el muelle de Ripa entre torneos de waterpolo, skate y ajedrez

Juncal Munduate

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:01

Quién dijo que no se puede practicar deporte sin mantener unos hábitos saludables no tuvo en cuenta a los bilbaínos y su Semana Grande. Tras ... tres días de fiesta que todavía no parecen haber hecho mella en los más juerguistas, el día ha comenzado con una apretada programación de torneos y talleres para ejercitar todo el cuerpo y sacudir la resaca en algunos casos. La mañana ha arrancado en el recinto festivo del Arenal con una actividad a veces olvidada dentro del mundo del deporte: un torneo de ajedrez con partidas simultáneas y a ciegas, solo apto para mentes despiertas. Mientras unos pensaban estrategias al frente del tablero, otros aprovechaban para seguir con la fiesta en el resto de txosnas. Así, el espacio se ha ido llenando de ambiente gradualmente hasta el mediodía. En las casetas más cercanas al puente del Ayuntamiento una multitud también disfrutaba de una exhibición de herri kirolak a la vez que hacían hambre antes de la hora de comer.

