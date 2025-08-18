Deporte y fiesta no son incompatibles en Aste Nagusia

Quién dijo que no se puede practicar deporte sin mantener unos hábitos saludables no tuvo en cuenta a los bilbaínos y su Semana Grande. Tras ... tres días de fiesta que todavía no parecen haber hecho mella en los más juerguistas, el día ha comenzado con una apretada programación de torneos y talleres para ejercitar todo el cuerpo y sacudir la resaca en algunos casos. La mañana ha arrancado en el recinto festivo del Arenal con una actividad a veces olvidada dentro del mundo del deporte: un torneo de ajedrez con partidas simultáneas y a ciegas, solo apto para mentes despiertas. Mientras unos pensaban estrategias al frente del tablero, otros aprovechaban para seguir con la fiesta en el resto de txosnas. Así, el espacio se ha ido llenando de ambiente gradualmente hasta el mediodía. En las casetas más cercanas al puente del Ayuntamiento una multitud también disfrutaba de una exhibición de herri kirolak a la vez que hacían hambre antes de la hora de comer.

Ampliar Torneo de ajedrez, esta mañana en el recinto festivo del Arenal. EFE/ Miguel Toña

Al otro lado de la ría, la lluvia no ha impedido la celebración del campeonato de waterpolo de Aste Nagusia, que ya se ha convertido en uno de los torneos más emblemáticos de las fiestas desde su primera edición en 2017. Entre hoy y mañana, el agua que separa el muelle de Ripa del Arenal se transforma en una piscina de waterpolo que acoge partidos durante todo el mediodía. Esta mañana ha sido el turno de los clubes. Más de 50 jugadores y jugadoras de equipos vizcaínos como Askartza Claret, Lauro o el propio Club Deportivo de Bilbao han saltado al agua en un clima de «pachanga» más que de competitividad. Este último es el encargado de organizar la actividad junto a Bilboko Konpartsak.

Ampliar Campeonato de waterpolo de Aste Nagusia, uno de los torneos más emblemáticos de las fiestas. Ignacio Pérez.

Aunque la competición no se limita solo a los jugadores pertenecientes a los equipos locales, mañana llegará la tanda de la convocatoria popular y abierta en la que participarán las comparsas. «Muchas llevamos todo el verano sin vernos, aunque no demos un gran nivel lo vemos como una forma de juntarnos», comentaba Ane, miembro del club de Barakaldo. Entre reencuentros y calentamiento, la espera que ha precedido al inicio de los partidos se ha alargado casi más de una hora debido al mal tiempo y a dificultades para montar el campo. Finalmente, el campeonato ha podido echar a andar mientras los espectadores –la mayoría curiosos– se concentraban en las orillas del Nervión para contemplar el espectáculo. «Meterse en la ría da un poco de cosa, pero nos encanta participar, es la mejor forma de visibilizar el deporte», comentaban Asier y Aitor, jugadores del Deportivo.

Fotos: Ignacio Pérez

Para pequeños y mayores

Los más pequeños también han podido disfrutar del deporte desde primera hora de la mañana. Un taller de skate en la plaza del Arriaga llamaba la atención de niños y adultos que paseaban en busca de una actividad con la que entretenerse. Mientras una decena de chavales trataban de coger destreza con el patín dirigidos por un monitor, otros no se decidían entre si unirse a la clase o al pasacalles de gigantes y cabezudos que cruzaba el puente desde el Casco Viejo. Una actividad que ha servido para calentar antes del campeonato de skate que se ha celebrado a primera hora de la tarde en la misma ubicación.