Cuenta atrás para Aste Nagusia: ¿Qué tiempo hará en Bilbao el sábado del txupinazo? Marijaia saldrá al balcón del Arriaga el día 16 a las 19.00 horas con temperaturas altas y bajo un día prácticamente soleado

Marina León Viernes, 15 de agosto 2025, 15:14 | Actualizado 15:46h. Comenta Compartir

La ola de calor ha dejado esta semana en Bizkaia temperaturas superiores a los 40 grados. El mercurio ha concedido una tregua durante el miércoles y el jueves, descendiendo por debajo de los 30 grados, pero este viernes ha vuelto a marcar máximos. Aun así, en clave Aste Nagusia, el día a tener en cuenta es el sábado, cuando tendrá lugar el txupinazo y el saludo de Marijaia desde el balcón del Arriaga para dar comienzo a las fiestas. Por este motivo, la predicción meteorológica para el 16 de agosto en Bilbao cobra una especial importancia.

Para el primer día de fiestas se prevé un ambiente veraniego con máximas en torno a los 30 grados en la capital bilbaína. Las mínimas, en cambio, se quedarán ligeramente por encima de los 20 grados. Para este día, Euskalmet ha activado un aviso amarillo por temperaturas altas extremas desde las 12.00 hasta las 19.00 horas. «Nos espera una nueva jornada soleada, con algunas nubes medias y altas, también algunas de evolución vespertinas», indica la Agencia Vasca de Meteorología.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es mucho más concreta. Durante las horas del txupinazo se vivirán las temperaturas máximas de la jornada, con valores cercanos a los 30 grados. Pese a que tanto Euskalmet como Aemet prevén algo de nubosidad para el sábado, la agencia estatal recalca que las nubes aparecerán en la capital vizcaína desde primera hora de la mañana pero se disiparán a mediodía. A las siete de la tarde, las nubes podrían volver a hacer acto de presencia en Bilbao aunque con mucha menos intensidad que a primera hora del día. Es decir, a priori, los bilbaínos disfrutarán de un cielo prácticamente soleado para dar inicio a la Aste Nagusia.

Otro factor a tener en cuenta para el primer día de fiestas es la humedad. A primera hora de la mañana se registrarán valores cercanos al 90%, aunque para tranquilidad de los bilbaínos que tienen previsto acudir a la explanada del Arriaga, para el txupinazo los valores de humedad previstos rondarán el 65%.

Ya el domingo, las temperaturas no sufrirán cambios notables, con máximas de 29 y mínimas de 20 grados, pero sí habrá un importante aumento de la nubosidad. Desde el inicio será una jornada soleada, aumentando las nubes medias y altas por la tarde. El viento será flojo y variable al comienzo, para tender luego a norte y ganar algo de fuerza por la tarde.

Aunque todavía es pronto para saberlo con certeza, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que a partir del próximo lunes sí lloverá, por lo que, a pesar de las temperaturas veraniegas -ese día la máxima en Bilbao será de 26 grados-, algún día de la Semana Grande podría estar pasado por agua.