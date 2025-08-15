Bizkaia se asfixia con varios puntos con temperaturas superiores a los 36 grados al mediodía

El calor vuelve a asifxiar a Bizkaia. Se ha activado la alerta roja en todo el territorio y las temperaturas que se registraban a primera ... hora confirman las previsiones. Para las doce del mediodía, Bilbao ya ha superado los 35 grados, en Zorroza había 34,7, en Urkizu 35,8 e Igorre, Mungia y Galdakao marcaban el récord con más de 36.

Por la mañana el mercurio ya se elevaba de manera extraordinaria. La capital amanecía con 28 y otros cinco municipios vizcaínos, tanto de la costa como del interior, superaban los 30. En Trapagaran llegaban a los 31 grados, y en el cabo Matxitxako y las Encartaciones, a los 32.

🟠🟡 #AlertaLaranja #AbisuHoria #Beroa #BasoSutea



🌡 T altas extremas

🟠Hoy en el interior

🟡Hoy en la costa

🟠Mañana en Álava

🟡El domingo en Álava



🌡 T altas persistentes

🟡Hoy y mañana CAPV, pasado interior



🔥 Riesgo de incendios forestales

🟡Hoy y mañana CAPV, pasado Álava pic.twitter.com/SbKin5liel — Euskalmet (@Euskalmet) August 15, 2025

A un día de lanzar el txupin y que Marijaia se asome por el balcón del Teatro Arriga, se espera una jornada en la que los termómetros echen humo. Se prevén temperaturas extremas en todo el territorio vizcaíno, y que con el paso de las horas los termómetros superen los 40 grados. Euskalmet mantiene el aviso desde las 12 hasta las 20 horas. Por lo que el calor, además de extremo, será persistente.

Según informa Euskalmet, las zonas costeras rondarán los 33 grados, y en el interior y el eje del Ebro, serán de 40. Las altas temperaturas elevan también el riesgo de incendios forestales y se ha lanzado un aviso amarillo que permanecerá activo durante todo el día. A las altas y prolongadas temperaturas se le suma la baja humedad y fuerte viento de componente sur que acentúa el peligro del fuego.