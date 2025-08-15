El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aprieta el calor en Bilbao a un día de comenzar la Aste Nagusia Luis Ángel Gómez

Bizkaia se asfixia con varios puntos con temperaturas superiores a los 36 grados al mediodía

Galdakao, Igorre y Mungia marcan la máxima a las doce

Alin Blanco

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:15

El calor vuelve a asifxiar a Bizkaia. Se ha activado la alerta roja en todo el territorio y las temperaturas que se registraban a primera ... hora confirman las previsiones. Para las doce del mediodía, Bilbao ya ha superado los 35 grados, en Zorroza había 34,7, en Urkizu 35,8 e Igorre, Mungia y Galdakao marcaban el récord con más de 36.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  4. 4 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  5. 5 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  6. 6 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  7. 7

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  8. 8

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  9. 9

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  10. 10

    Al-Nassr no lleva a Laporte a la Supercopa a Hong Kong, lo que le acerca más al Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bizkaia se asfixia con varios puntos con temperaturas superiores a los 36 grados al mediodía

Bizkaia se asfixia con varios puntos con temperaturas superiores a los 36 grados al mediodía