El concurso de rabo de toro vuelve por la puerta grande

Marijaia está a punto de despedirse echando chispas, pero antes de poner punto final a nueve días de fiesta, donde el jolgorio, la euforia y ... la alegría han reinado en cada rincón de la ciudad, ha decidido pasar por El Arenal para probar el guiso de rabo de toro, un plato tradicional que ha vuelto al concurso gastronómico de Aste Nagusia.

El año pasado se decidió sustituir este plato por la pasta. Uno de los motivos, según indicaron, fue proteger el carácter popular de las fiestas, «garantizando la diversidad de los cocineros y poniendo el campeonato al alcance de todos». Sin embargo, en la edición de este año el rabo de toro vuelve a estar presente. «Había una tradición bastante grande. Algunas comparsas y gente que ha participado otros años nos ha pedido que vuelva y por eso hemos decidido ampliar el concurso», explicaron Ander Gumuzio y Maitane López Arrate, miembros de Bilboko Konpartsak, durante la presentación del programa del concurso gastronómico.

A primera hora de la mañana, numerosas cuadrillas han puesto los fogones en marcha. Un agradable olor a cebolla y pimiento ha marcado el inicio de la jornada. Mientras algunos todavía continuan de parranda, otros han madrugado para ponerse el delantal. Es una de las estampas que deja el final de fiestas. ¡Qué contraste! «Hemos venido a primera hora de la mañana para coger sitio y colocar todas las cosas. Después hemos empezado a picar la verdura. El rabo de toro lleva mucho rato, pero por suerte tenemos olla exprés para poder agilizar el proceso. Hay que ponerle mucho cariño y tener paciencia. ¡Yo soy la picadora oficial de la cebolla!», cuenta María, de la comparsa Federiko Ezkerra.

Preparación lenta y laboriosa

Algunas cuadrillas han tenido que hacer esfuerzos para mantener el ánimo, porque después de 9 días de fiesta, el cansancio se nota en el cuerpo, ¡y en las caras! «¡Tenemos ganas de acabar, que llevamos aquí todos los días», decían Ana Beta Campo y Begoña Gamero mientras removían el guiso de verduras con garbo.

En uno de los puestos también se encontraba Manu Agredano con su delantal del Athletic puesto. «Cuando me den el premio oirás mi nombre», bromea. A su lado, varios amigos cortaban algunos ingredientes para añadir al guiso. Más allá de demostrar las dotes culinarias, en los concursos gastronómicos también es importante organizar bien las tareas y tener una buena coordinación. «¡Tenemos pinches nuevos y tardan la leche en cortar la patata!», bromean Manu y su amigo. Su cuadrilla se ha puesto mano a la obra a las 9.00 horas, porque la preparación «es muy lenta y requiere de mucho trabajo». «El rabo de toro necesita una cocción de unos 45 minutos. Y nada, ¡después, la salsita y a comer!».