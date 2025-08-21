Olatz Salvador se quitará la espina en Aste Nagusia: dará un concierto pese a la cancelación en Abandoibarra La cantautora había cerrado una actuación en una de las txosnas de El Arenal antes del contratiempo del pasado sábado

Gabriel Cuesta Jueves, 21 de agosto 2025

La cantautora Olatz Salvador podrá quitarse el mal sabor de boca esta Aste Nagusia tras la cancelación de su concierto del pasado sábado por problemas en el montaje del escenario de Abandoibarra, donde tenía programada una actuación junto a Maren y Kai Nakai. La donostiarra sí podrá subirse a un escenario en esta Semana Grande bilbaína.Lo hará este sábado en la txosna de la comparsa feminista Txinparta, con la que ya tenía consensuado un bolo en acústico antes del contratiempo que ha desembocado un duro comunicado de las artistas contra el Ayuntamiento.

La cantante vasca ha compartido en sus redes sociales la publicación de la agrupación feminista, que ha lanzado una clara indirecta al Consistorio. «Olatz Salvador tocará en Txinparta este sábado 23 de agosto a las 13:30 horas, al lado de la plaza Arriaga. En un escenario pequeño escenario... ¡¡¡pero tenemos un escenario!!!», esperaban.

Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador lanzaron un comunicado conjunto a última hora del martes, tres días después de que se anunciase la cancelación de su concierto a poco más de dos horas de su comienzo. Era justo después del txupin y un problema en el montaje del escenario obligó a cancelar las sus actuaciones. El Ayuntamiento achacó el imprevisto a la empresa de montaje (ya ha protagonizado problemas similares en otras fiestas como las de Portugalete o Algorta) y afirmaron que se trataba de problemas «ajenos a la organización». Una versión que choca frontalmente con la de las tres artistas, que señalan de forma contundente al Consistorio como responsable y denuncian haber recibido presiones a raíz de lo sucedido.

«Las tres artistas nos sentimos ninguneadas, tristes y enfadadas por el trato recibido. A día de hoy seguimos sin recibir ninguna disculpa ni información por parte del Ayuntamiento», afean. Sus staffs estaban citados con el equipo municipal a las 18.30 horas, según recalcan en su nota. Media hora después, estos últimos les confirman que «el escenario no cumple la normativa de seguridad» y que «es imposible conseguir un camión como alternativa». Pero la sorpresa llega cuando los mismos responsables municipales les trasladan que deben ser ellas las que tomen la decisión de cancelar. «Nos dicen que es imposible conseguir un camión como alternativa (...) pero que el concierto sigue adelante y en todo caso es nuestra decisión cancelar».

«Pedimos poder hacer un comunicado para el público y nos lo autorizan sin nombrar al Ayuntamiento, ya que este hará un comunicado oficial. Grabamos el video y varios miembros de la Corporación municipal, nerviosos, nos insinúan que no lo ven adecuado y que si colaborábamos reconsiderarían incluirnos en programaciones futuras». Las artistas consideran que «estas acciones nos parecen muy graves teniendo en cuenta que estamos hablando de estamentos públicos». También mostraron su indignación por la publicación de una crónica en la web del Ayuntamiento de ese concierto que nunca se celebró.

Respuesta de Aburto

Sin entrar en detalles de los hechos relatados por las artistas, el alcalde Juan Mari Aburto defendió que «no ha habido ninguna amenaza, ni velada ni real. A partir de ahí, cada uno es dueño de que hace y de lo que dice», subrayaba en respuesta al comunicado. El regidor jeltzale reiteró su «respeto» a las artistas y señaló como culpable a la empresa responsable del montaje, «que no cumplió parte de su trato». «Es aquí donde hay un problema». Sin entrar a valorar el comunicado conjunto, Aburto recordó que «quien quiso contratarlas ha sido el Ayuntamiento y nuestro único objetivo era que pudieran cantar. Me hubiera gustado que se hubiera podido celebrar el concierto».