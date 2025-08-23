Olatz Salvador agradece a Rozalén su apoyo tras la cancelación de su concierto en Abandoibarra La artista por fin se ha podido estrenar en esta Aste Nagusia con un show en la txosna Txinparta

Olatz Salvador por fin se ha podido estrenar en la presente Aste Nagusia y lo ha hecho a primera hora de esta tarde con un concierto en la txosna Txinparta. Antes de comenzar el show, la artista ha querido lanzar un mensaje condenando «el genocidio de Israel en Gaza» y después le ha agradecido públicamente a Rozalén sus palabras el miércoles durante su concierto en el Parque Europa.

La artista albaceteña se solidarizó con Olatz Salvador, Maren y Kai Nakai por su concierto cancelado el pasado sábado en Abandoibarra por motivos logísticos. Aunque lo que menos gustó al trío de cantantes fue la actitud del Ayuntamiento. Según afirmaron el pasado lunes a través de un comunicado, miembros de la Corporación municipal llegaron a amenazarlas con no volver a contratarlas para Aste Nagusia si publicaban, como finalmente hicieron, un vídeo donde explicaban todo lo sucedido en torno al concierto cancelado. Un extremo que el alcalde, Juan Mari Aburto, negó.

Hoy Olatz Salvador ha reaparecido y se ha acordado de Rozalén, a quien enseñó a cantar en euskera gracias a una colaboración: «Siempre ha estado con nosotras. Le mando un beso desde aquí».

