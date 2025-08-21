El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mocedades, salvados por la nostalgia en Abandoibarra

El grupo de Javier Garay vuelve a la Aste Nagusia 24 años después junto a la BOS, entre emoción, batallitas y un público entregado (y sentado)

Ekaitz Vargas

Jueves, 21 de agosto 2025, 01:48

Las canas mandan en Abandoibarra. El público es mayoritario de edad avanzada, con bastantes problemas de movilidad, más que en cualquier otro concierto de Aste ... Nagusia. Aun así, la explanada se muestra llena un miércoles de Semana Grande, sin móviles grabando en alto y con espectadores subidos a las barandillas del Guggenheim para no perder detalle. En los comentarios previos se repite la misma idea. Da igual quiénes integren Mocedades hoy, el nombre sigue arrastrando. Eso sí, el tirón de Amaya —dicen muchos— no lo ha tenido nadie más, ni siquiera Estibaliz.

