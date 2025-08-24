El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El concierto de Manu Chao fue tan multitudinario que se colocó una pantalla junto a la ría para seguirlo fuera de la plaza del Gas. Bernando Corral

El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante

La programación musical de las fiestas huye de las grandes multitudes, a sabiendas de que Bilbao ya no tiene un recinto óptimo para ello

Silvia Cantera

Silvia Cantera

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:15

El Ayuntamiento de Bilbao ha evitado las grandes aglomeraciones en los conciertos de esta Aste Nagusia. El cartel musical de las fiestas de este año - ... de calidad, pero el menos comercial que se recuerda- ha dejado a la vista la mayor problemática a la hora de diseñar la programación. Una especie de quiero, pero no puedo. Las estrellas internacionales ya no visitan nuestras fiestas para que se desborden el Parque Europa y, sobre todo, Abandoibarra, los principales recintos.

