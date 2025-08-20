El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ayuntamiento de Bilbao

Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal

Se llenaron las sillas de Abandoibarra durante el nostálgico repertorio lastrado por la voz feble, los nervios y la escasa ósmosis entre el grupo guipuzcoano de pop celta y la nutrida banda bilbaína

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:04

Martes, cuarto día de la Semana Grande, y por fin empieza a despegar la fiesta. La primera tarde de toros, los temibles de Dolores Aguirre, ... aviva la jornada y despierta discordias en los tendidos (en los toros la gente protesta, por el control del tiempo, por los toreros, por los picadores…), en la terraza del Bar Zuloa de Dr. Areilza vemos 50 minutos del Carranza Trío rodeados de rockabillies, en la casa de los mellizos vemos a Mbappé, y por la noche hay que decidir a qué bolo institucional ir entre los tres que arrancan a la misma hora, las 23.30, con lo cual es imposible hacer doblete festivalero.

