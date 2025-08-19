El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un eufórico y brillante Coque Malla convierte Abandoibarra en una Niza sin franceses

Mireya López

Un eufórico y brillante Coque Malla convierte Abandoibarra en una Niza sin franceses

Sobrado de facultades, el ex Los Ronaldos repitió en Bilbao con la gira de sus 40 años de carrera, actuó en deceto con cinco vientos, derritió en los lentos, enardeció en los rocanroles, y sus dos cimas fueron 'El último hombre en la Tierra' y 'Guárdalo'

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Martes, 19 de agosto 2025, 07:16

Un inspiradísimo, en buena forma y evidentemente contento Coque Malla convirtió la explanada de Abandoibarra en algo así como Niza sin franceses. El sonido fue ... estupendo, las visuales de las pantallas de fondo funcionaron muy bien (la óptima y más impactante sin duda fue la que de sopetón mostró a Chuck Berry en tamaño Godzilla), y el cromatismo impregnó de alegría Abandoibarra. Este del lunes apunta a ser el gran concierto de las fiestas, y le hará gran competencia Rozalén, pero ante Coque estuvimos muy cómodos: él calculó que había 5.000-4.000 personas en ese espacio donde caben 9.000 según el aforo oficial.

