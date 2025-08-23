El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El argentino lució una camiseta en homenaje al difunto Ozzy Osbourne. O.C.

Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola

El cantante revisó un puñado de éxitos del grupo hispano-argentino en quinteto con dos guitarras rudas que escupieron blues casi todo el tiempo

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:07

Viernes, séptimo día de la Semana Grande, y la falta de sueño nos provoca hasta alucinaciones en los toros, adonde fuimos por la mañana y ... por la tarde. Ah, ver la plaza con más de tres cuartos de entrada nos pone contentos y ser más optimistas respecto al futuro del coso. Y es que este viernes fue un día para estar contento: los toros, el descubrir un bar bueno donde no te crucifican por tomar un vino, el volver a disponer de móvil (ni pérdida ni robo: rotura de la pantalla), el demostrar nuestra admiración al maestro Andrés Amorós al que vimos en una terraza, el pillar sitio en primera fila en La Pérgola y el comprobar que no había piano para el bolo programado del argentino Alejo Stivel, nuestro favorito sin duda de la plancha oficial nocturna, completada por los vizcaínos Shinova en Abandoibarra, el tradicional -¡lleva ya 32 ediciones!- show reggae de la Plaza Nueva con el septuagenario jamaicano Winston Reedy, y los DJs de Los 40 en el alejado Parque Europa.

