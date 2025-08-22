De Bilbao, de toda la vida

Que Ramón García y Jon Uriarte llevan muy a gala ser de Bilbao no es ningún secreto. Siempre que tienen ocasión, lo recuerdan y presumen ... de ello. Y una de esas bilbainadas de las que solo pueden alardear unos cuantos elegidos es no haberse perdido ni una sola Aste Nagusia desde que Marijaia levantó los brazos por primera vez, allá por 1978. «Ni una, hemos estado en todas. La duda, ofende», bromean.

Es más, Ramón acortó un viaje en México para llegar a tiempo a la única Semana Grande que estuvo a punto de perderse. «Nos quedaban todavía unos días de vacaciones, pero empezamos a pensar en la que se estaba liando en Bilbao y que nosotros nos estábamos allí...» ¿Y qué hicieron? Pues otra bilbainada. «Cogimos un taxi, nos fuimos corriendo al aeropuerto y compramos el primer vuelo de vuelta que encontramos», cuenta el presentador de 'El Gran Prix'. Para Jon Uriarte, un agosto sin Aste Nagusia tampoco entra en sus planes.

«Lo hemos pasado muy bien en fiestas. Tenemos fotos memorables», recuerda entre risas. La que ilustra este reportaje es una de ellas. Se hizo en 1987 y sus protagonistas iban como pinceles. Camisa y pantalón de arrantzale, gerriko verde, pañuelo al cuello –«todo comprado en una tienda de Bermeo»– y canotier, el complemento estrella de ese año.

«Los vendían por la calle y decidimos comprarnos uno», explican, mientras posan para la recreación de la foto en el bar Continental de Estraunza. «Antes no se vestía casi nadie así, pero como nosotros teníamos la ropa de ir a Madalenas, a Lekeitio... decidimos que era perfecta para las fiestas de Bilbao», cuenta Uriarte.