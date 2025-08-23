Bilbao exprime las ganas de fiesta: marmitako, herri kirolak, fans extranjeros...

Solo falta un día para que la llama de la Aste Nagusia se apague hasta el año que viene, pero bilbaínos y visitantes apuran la ... fiesta. Miles de personas están aprovechando este sábado para empaparse del ambiente de celebración que vive la villa. Se mire donde se mire, calles, bares, restaurantes, paseos... están llenos hasta la bandera.

Gran parte de ese ambiente se puede encontrar en El Arenal, epicentro de un amplio catálogo de actividades. Tanto familias como cuadrillas de amigos han disfrutado esta mañana del concierto de la Banda Municipal de Bilbao en el kiosko, donde todos los asientos estaban ocupados. Pero el oído no ha sido el único de los sentidos humanos de los se encarga de deleitar la Semana Grande.

El olfato y el sabor –esto último solo para los más afortunados– también han protagonizado las mañana en el corazón de la villa. Ha sido gracias al tradicional concurso gastronómico, que ha tenido su última cita con los 'cocinillas' con el marmitako como protagonista. Allí, entre ollas y fogones de quita y pon se juntan grupos de amigos no solo para cocinar, sino para charlar, beber, comer y, en definitiva, compartir vivencias.

El plan de muchos es pasar el día entero y exprimirlo al máximo. «Queda poco para que acaben las fiestas y hay que aprovecharlo», dice Gorka, que ha venido junto a su mujer y su hijo, que apenas tiene unos meses. «Nuestro plan es comer unos pintxos y probar la sidra, disfrutar del ambiente y retirarnos sobre las ocho». Señala a la criatura y cuenta entre risas que «tiene que aprender desde muy pequeño que aquí el ambiente es espectacular».

Amor sin fronteras

Mientas tanto, en la explanada del Teatro Arriaga, se desarrollan los herri kirolak, entre la admiración de cientos de personas –la inmensa mayoría ataviadas con el pañuelo azul de la baldosa bilbaína o el escudo de la villa–. Un poco más allá, se puede apreciar que en la calle Bidebarrieta no cabe un alfiler. Y no solo por los locales. Pasear por el Casco Viejo implica escuchar tanto inglés, francés, alemán...

Emil y Frida llegaron a la capital vizcaína desde Dinamarca el jueves, aunque él, futbolero, ya se ha hecho con una camiseta del Athletic. Alucinan con el ambiente: «Nos está encantando, en nuestro país no tenemos nada igual», cuentan. Una de las cosas que más les ha gustado, dicen, es la comida: «Todo lo que hemos probado hasta ahora está riquísimo. Para repetir, sin duda».

Premios por una labor «indispensable»

Para hacer funcionar unas fiestas como Aste Nagusia, que el año pasado alcanzaron su récord con 1,6 millones de participantes, hacen falta engrasar muchos engranajes. Y la Asociación BilbaoCentro se ha encargado este sábado de homenajear a los sectores «indispensables» por su aportación a «una fiesta sin parangón» con la segunda edición de los 'Zapi Sariak'. Telebilbao, «por ser altavoz de lo que acontece en espacios festivos», ha sido el primer premiado. El periodista bilbaíno Joseba Solozabal ha dejado un mensaje para todos los asistentes: «Llevad vuestro corazón al teatro, al comercio, a las calles, llevdlo por la vida; eso siempre funciona».

Las 620 personas que trabajan en el área municipal de limpieza también han salido premiadas por su «impecable» trabajo a favor de la imagen de la ciudad. El concejal del área de servicio, Kepa Odriozola, ha salido a por el premio y ha secundado totalmente las palabras del presidente de BilbaoCentro, Adolfo Lorente, que ha solicitado a los bilbaínos que «cada vez que veamos a estos señores de verde y naranja en nuestras calles, les digamos 'buenos días', que no cuesta nada, como agradecimiento».

También hay que reconocer que unas fiestas no son nada sin cerveza. Y es por ello que La Salve también ha sido galardonada «por su innovación en el producto que se sirve en las txosnas». Eduardo Saiz, su director, ha agradecido el premio y ha afirmado que «todas las grandes ciudades tienen una cerveza, y Bilbao ya es una de ellas». Por último, la asociación también ha premiado a las actrices Karmele Larrinaga y Gemma Martínez por la obra teatral «la llamaban loca», que está cosechando un gran éxito, como reconocimiento a la cultura. «Seguid yendo al teatro, al cine, porque eso es lo que nos hace mejores personas y mejores ciudadanos», han señalado. Un premio que les ha entregado Juan Mari Aburto, alcalde de la villa, que ha afirmado que en Aste Nagusia «pasan muchas cosas buenas y fundalmente, la gente disfruta».