Si hay que beber a las 11 de la mañana, que sea buena sidra

Las catas exprés de media hora organizadas por las comparsas triunfan en el Gastrogune de El Arenal

Juncal Munduate

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:26

Aunque a muchos les parezca extraño, «la sidra mejor sin escanciar, en copa y con trago pausado». Es una de las recomendaciones que ha hecho ... esta mañana el enólogo Mikel Garaizar en la cata organizada por las comparsas en el Gastrogune de El Arenal. En una clase que apenas ha durado media hora, el sumiller ha dado a probar tres tipos distintos de sidra vasca a una veintena de asistentes, con sus matice. Desde el inicio, los presentes -entre los que había tanto locales como visitantes de varias partes del mundo- han seguido con atención las indicaciones del experto, que, entre risas y explicaciones precisas, les enseñaba a fijarse en el color de la bebida, en su aroma y en las sensaciones que se producen al llevarlo a la boca

Si hay que beber a las 11 de la mañana, que sea buena sidra