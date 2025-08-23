Si hay que beber a las 11 de la mañana, que sea buena sidra

Aunque a muchos les parezca extraño, «la sidra mejor sin escanciar, en copa y con trago pausado». Es una de las recomendaciones que ha hecho ... esta mañana el enólogo Mikel Garaizar en la cata organizada por las comparsas en el Gastrogune de El Arenal. En una clase que apenas ha durado media hora, el sumiller ha dado a probar tres tipos distintos de sidra vasca a una veintena de asistentes, con sus matice. Desde el inicio, los presentes -entre los que había tanto locales como visitantes de varias partes del mundo- han seguido con atención las indicaciones del experto, que, entre risas y explicaciones precisas, les enseñaba a fijarse en el color de la bebida, en su aroma y en las sensaciones que se producen al llevarlo a la boca

«¿Habéis venido a beber o a catar?», preguntaba nada más empezar el primero de los tres cursos que se han sucedido a lo largo de la mañana. Se trata de una degustación exprés, que busca dar a conocer algunas de las sidras más emblemáticas de la gastronomía vasca y también enseñar cómo beberlas. «Antes de abrir la botella, siempre hay que moverla un poco, porque se trata de una bebida con posos, que no se filtra», explicaba Garaizar. Mientras unos preparaban las elaboraciones del concurso de marmitako, los comensales comenzaban la lección con un juego de olores antes de empezar a paladear.

La cata ha comenzado con la «acidez y los aromas cítricos» de un clásico que no suele faltar en las despensas vascas: la sidrería Saizar. El experto ha seguido con el sabor de la casa vizcaína Axpe para terminar en lo más profundo de Gipuzkoa, con una botella de Markesaren Lurra, del caserío Oiharte, en Zerain. «En la sidra vasca hay más de 116 variedades de manzana», comentaba el experto mientras les hacía olfatear las copas y mantener la bebida unos segundos en la boca a los presentes. Al terminar, han salido «encantados» y con un pañuelo de fiestas de regalo. «Es la primera vez que venimos, vimos la cata por casualidad en el programa y nos animamos, el año que viene repetiremos», comentaba una pareja de bilbaínos al salir.

Para todos los gustos

Durante los días de Aste Nagusia se han ido celebrando distintas catas exprés de las bebidas más populares de la gastronomía vasca. Siguiendo el mismo método que el de la clase de hoy, el jueves comenzó con una degustación de vinos de Rioja Alavesa. Ayer fue el turno del txakoli y hoy la sidra ha sido la encargada de cerrar este ciclo de divulgación de la cultura vitícola de Euskadi.