Un ganadero en la cumbre
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:01
No es que Victoriano del Río sea el ganadero de cámara de Roca Rey, pero lo parece. No es de ahora, sino desde el día ... en que se conocieron. Cada toro es un mundo, las ganaderías se miden por camadas, y las camadas por el promedio de sus prestaciones. En apenas veinte años Victoriano del Río y sus hijos se han aupado a la cabeza del escalafón de criadores.
Ahí estaban antes de la pandemia y ahí siguen después. Madrid, Sevilla, Pamplona. Bilbao… Todos los años y, en muchas ocasiones, lidiando hasta dos veces en la misma temporada en los templos de la Maestranza y las Ventas. No hay quien dé más. No hay ganadero más solicitado. Con toros de la casa han firmado faenas sobresalientes Morante, El Juli e tutti quanti…
La carrera de Roca Rey, su encumbramiento, está asociada y condicionada con y por victorianos encastados. Sin ir más lejos, en Bilbao, donde protagonizó hace tres años una dramática tarde de sangre, sudor y lágrimas triunfales. Ni en Sevilla ni en Madrid le ha sonreído la suerte ese año. En Pamplona optó por Jandilla sin fortuna. La terna de sanfermines se repite esta tarde: Roca, encajado entre dos artistas sevillanos, toreros orfebres, Ortega y Aguado, Aguado y Ortega. Y Victoriano como juez de paz.
El cartel
-
4ª de las Corridas Generales. Toreros: Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado.
-
Toros. Ganadería de Victoriano del Río, con fincas en Guadalix de la Sierra (Madrid) y Mayorga (Valladolid).
