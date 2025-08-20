El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo Hermoso de Mendoza. El Correo
¿Dos más cuatro o tres más seis?

Barquerito

Barquerito

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:31

Estaba avisado que antes o después la corrida de rejones del abono de Bilbao iba a desaparecer por falta de quorum y por desgaste del ... cartel. Las dos cosas. Y desapareció. Empezó a barruntarse un reemplazo. El huevo de Colón: corrida de lidia ordinaria de cuatro toros en puntas y dos despuntados para rejones. Un rejoneador estelar y dos espadas de fama. La fórmula ha medio funcionado con Pablo Hermoso y Diego Ventura. Y se ha multiplicado. Ahora es el turno del delfín: Guillermo Hermoso de Mendoza, baza infalible.

