¿Dos más cuatro o tres más seis?

Estaba avisado que antes o después la corrida de rejones del abono de Bilbao iba a desaparecer por falta de quorum y por desgaste del ... cartel. Las dos cosas. Y desapareció. Empezó a barruntarse un reemplazo. El huevo de Colón: corrida de lidia ordinaria de cuatro toros en puntas y dos despuntados para rejones. Un rejoneador estelar y dos espadas de fama. La fórmula ha medio funcionado con Pablo Hermoso y Diego Ventura. Y se ha multiplicado. Ahora es el turno del delfín: Guillermo Hermoso de Mendoza, baza infalible.

Imposible calcular si la ecuación del 1+2 ó 2+4 responde en taquilla mejor o peor que la fórmula tradicional del 3+6, o sea, tres espadas y seis toros. Lo cierto es que el ritmo del espectáculo se trastorna. No es lo mismo un caballo que un hombre. Salvo en la Roma de Calígula.

El cartel 3ª de las Corridas Generales. Guillermo Hermoso de Mendoza (rejoneador), Emilio de Justo y Borja Jiménez.

Ganadería. Toros de Bohórquez (despuntados para su lidia a caballo) y cuatro de La Quinta (encaste Buendía /Santacoloma).

Cuatro toros de sangre Buendía/Santa Coloma y no seis. Pueden ser picantes o no. ¿Dulces? Tampoco. Tres líneas tiene la ganadería y de eso depende el sabor. En su última y casi remota comparecencia en Bilbao, hace once años, El Juli, cliente habitual de La Quinta, pasó un rato solo regular. Emilio de Justo es especialista. Borja Jiménez, dos tardes en el abono, viene a por todas. Mejor encandilar que atropellar el genio dormido de Santa Coloma.