La banda sonora de Aste Nagusia recibe un reconocimiento

La flor y la nata de la sociedad bilbaína se citó este jueves en el Salón Árabe del Ayuntamiento para asistir a la recepción oficial en la que se homenajeó a Bilbotxeros Band en su décimo aniversario. Su presidente, Eukeni Acebal, y el alma máter del proyecto musical, Juanjo Díez, encabezaron la representación del grupo, formado por un coro de más de 30 voces masculinas y una banda de rock. Se han consolidado como un referente del pop-rock en Bilbao e interpretan versiones de canciones conocidas a las que aportan su sello de identidad

El homenaje sirvió para poner en valor el trabajo de Bilbotxeros Band y su contribución a la cultura y vida social de Bilbao y de Aste Nagusia. El coro ofreció una actuación, como viene haciendo en los últimos años durante esta recepción.

El alcalde, Juan Mari Aburto, presidió el acto acompañado del pregonero, Francis Díez, y la txupinera, Olatz Agirre. Entre los presentes se encontraba la corporación municipal al completo encabezada por los portavoces de los grupos: Asier Abaunza (PNV), María del Río (EH Bildu), Nora Abete (PSE), Esther Martínez (PP) y Ana Viñals (Elkarrekin Bilbao). También acudieron la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, la diputada general, Elixabete Etxanobe, acompañada de miembros de su gobierno, Iker Casanova, portavoz de EH Bildu, y otros representantes de las formaciones con presencia en el Parlamento vizcaíno. Del ámbito político estuvo Iñigo Ansola, presidente del Bizkai buru batzar, y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE.

Los elencos de algunos espectáculos que se han traído a las tablas bilbaínas por Aste Nagusia -Mamma Mia, La llamaban local o Confeti, entre otras- no quisieron perderse el evento. Asistieron Ugaitz Alegría, Aratxo Angulo, Ylenia Baglietto, Gurutze Beitia, Gabino Diego, Karmele Larrinaga, Mikel Losada, Carmen Morales, Ramón Barea, Iñaki Maruri, Maribel Salas, Mitxel Santamarina, Diego Pérez, el dantzari Josu Zarate y el director del Euskalduna, Iñigo Iturrate. El acto reunió a dos centenares de personas entre los que se encontraban los embajadores del Athletic Andoni Goikoetxea y Manolo Delgado, la presidenta del BilbaoBasket, Isabel Iturbe, y la exatleta Virginia Berasategi.

La recepción institucional de es una de las citas que más personalidades junta cada año. En esta ocasión también se dejaron ver el expresidente de la asociación de comerciantes del Casco Viejo Luis Arbiol y la actual presidenta, Susana Alaguero, el gerente de Bilbao Centro, Jorge Aio, el presidente de la asociación de Hostelería de Bizkaia Boni García, la presidenta de la Asociación Mujer Siglo XXI, Carmen Miral, el Ilustre de Bilbao Jon Ortuzar, el modisto Javier Barroeta y el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, y María Jesús Cava.