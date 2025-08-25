El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El bacalao al pil pil de un conocido restaurante de Bilbao que enamora a Iñaki López y a Andrea Ropero

La famosa pareja de presentadores de La Sexta ha disfrutado este año de Aste Nagusia, a la que es asidua

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:59

Un año más, Iñaki López y Andrea Ropero han disfrutado al máximo de Aste Nagusia. La pareja de presentadores ha pasado parte de sus vacaciones en tierras vizcaínas y no han dudado en ponerse el pañuelito para vivir los festejos bilbaínos, a los que son asiduos.

En sus redes sociales ambos han compartido varios momentos de su Semana Grande de este año. Los dos periodistas de La Sexta han finalizado su actividad festiva como debe ser: con una buena comida en uno de los restaurantes clásicos de la villa. El presentador portugalujo ha publicado una fotografía del plato de bacalao al pil pil al que le hincaron el diente en el Río-Oja, en el Casco Viejo, y que tanto les entusiasma.

Se trata de una de las recetas más famosas de la gastronomía vasca. El bacalao, previamente desalado, se confita en aceite de oliva virgen extra hasta ligarlo pacientemente con su gelatina. «Bacalao en el Río-Oja del casco viejo bilbaíno. Con su ajo confitado y cremoso. La pócima secreta de @andrearopero y servidor para llegar en pie al final de #AsteNagusia», ha escrito Iñaki López en su perfil de Twitter junto a una fotografía del plato en cuestión.

Andrea Ropero con unas amigas esta Aste Nagusia Instagram

Adela González, otra fan del Río-Oja

Andrea ha dado también cuenta de que estaba «buenísimo», algo que no ha pasado inadvertido para su compañero Dani Mateo. «¡Ya te llevaremos!», le dice Iñaki al presentador de 'Zapeando' y de 'El Intermedio'. Asimismo, Adela González, que también ha salido de jarana estos días e, incluso, ha participado en el concurso de marmitako en El Arenal, es otra de las clientas asiduas de esta tasca, ubicada en el número 4 de la Calle del Perro, que sigue atrayendo a lugareños y foráneos gracias a sus cazuelitas y sus recetas de toda la vida. «Ya van quedando pocos como el Río-Oja», ha comentado la presentadora de 'Mañaneros' en el post de su excompañero.

Abierto desde 1959, el Río-Oja es uno de los restaurantes con más solera del Casco Viejo. A sus mandos está Gabriel Sáenz, la tercera generación de tasqueros en este local que inauguraron la abuela Petra, de Elciego, y Gabriel, nacido en Cenicero. Otros de los platos más típicos que se pueden encontrar en su carta son el bonito con tomate, las albóndigas o los chipirones en su tinta, que los bordan.

