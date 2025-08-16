El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La web de EL CORREO ofrece la retransmisión en directo del Txupinazo
Kai Nakai actúa este sábado en Abandoibarra.

La Aste Nagusia no quiere multitudes: el año con menos conciertos de artistas de relumbrón

La Semana Grande tendrá una banda sonora de nivel, pero con melodías y rostros algo desconocidos por el gran público

Silvia Cantera

Silvia Cantera

Sábado, 16 de agosto 2025, 16:54

A Marijaia le gusta la buena música, pero no tanto las grandes multitudes. Esta Aste Nagusia contará con un repertorio de nivel, aunque sin grandes ... estrellas. Lo comercial no pasará por el botxo. El Ayuntamiento de Bilbao ha optado de nuevo para estas fiestas por solistas y grupos interesantes sin tanta repercusión como en las décadas anteriores. Una tendencia que parece haber venido para quedarse. ¿La razón? Aseguran que no es tan fácil encontrar músicos que quieran actuar en espacios con entrada libre y que prefieren evitar las aglomeraciones, especialmente en Abandoibarra, donde en ediciones pasadas los accesos se han visto desbordados.

