Aste Nagusia premium

Conociendo a Marijaia

Juncal Munduate

Lunes, 18 de agosto 2025, 01:06

Aunque todavía quedan muchos días de fiesta ya puedo afirmar que lo mejor que se puede hacer en Aste Nagusia es hacerse amiga de un ... comparsero. He de admitir que, a diferencia de mis compañeros de columna, yo sí he podido disfrutar de la Semana Grande otros años, aunque nunca por el día y de esta forma. Tampoco soy precisamente nueva en la ciudad, he tenido cuatro años de carrera y otro de máster para hacerme un poco. Aun así, este año suena diferente. Mi itinerario en fiestas hasta ahora había sido el típico de quien viene de otro sitio: llegar un viernes o sábado, elegir concierto, reencontrarme con amigos de la uni e ir de txosna en txosna hasta que saliese el sol y, con él, la hora de coger el bus de vuelta a Irun. Un plan de gaupasa de manual.

