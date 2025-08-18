Aste Nagusia premium
Juncal Munduate
Lunes, 18 de agosto 2025, 01:06
Aunque todavía quedan muchos días de fiesta ya puedo afirmar que lo mejor que se puede hacer en Aste Nagusia es hacerse amiga de un ... comparsero. He de admitir que, a diferencia de mis compañeros de columna, yo sí he podido disfrutar de la Semana Grande otros años, aunque nunca por el día y de esta forma. Tampoco soy precisamente nueva en la ciudad, he tenido cuatro años de carrera y otro de máster para hacerme un poco. Aun así, este año suena diferente. Mi itinerario en fiestas hasta ahora había sido el típico de quien viene de otro sitio: llegar un viernes o sábado, elegir concierto, reencontrarme con amigos de la uni e ir de txosna en txosna hasta que saliese el sol y, con él, la hora de coger el bus de vuelta a Irun. Un plan de gaupasa de manual.
Si este año se siente diferente, es porque por trabajo me toca vivir de cerca las fiestas y empaparme del ambiente si pretendo contarles bien a los bilbaínos su Aste Nagusia. También porque vivo aquí y eso me da la libertad de salir y volver cuando quiera. Y como venía adelantado, porque he conocido las bondades de ser amiga de un comparsero. Fue llegar a la txosna la primera noche de fiestas -no desvelaré cuál porque pretendo seguir disfrutando de estos pequeños privilegios- y que, de repente, me cayese un pasapote, un pañuelo y un kalimotxo. El uniforme oficial de juerga, así, sin pedirlo.
Ese día descubrí a todo el mundo que se esconde tras las comparsas y el montaje de las txosnas. Por ejemplo, no sabía que muchas de ellas cuentan con una especie de zonas de descanso reservadas para comparseros y acompañantes suertudas como yo. En mi caso, tuve la oportunidad de disfrutar de mi kalimotxo en un 'chill out' bastante bien improvisado con cuatro mesas y palets, cojines y una vista maravillosa al teatro Arriaga y el resto del txosnagune. Una forma de salir en Bilbao desconocida para mí y a la que pretendo acomodarme si me dejan.
