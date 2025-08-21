El Arenal acoge el primer campeonato de cubo de Rubik en Aste Nagusia De la mano de Moskotarrak, el torneo ha reunido a decenas de personas de todas las edades con el mismo objetivo de retar a la mente en plenas fiestas

Miriam Guadilla Jueves, 21 de agosto 2025, 19:59 | Actualizado 20:22h.

Las fiestas de Bilbao no son solo música y kalimotxo. Cada año, las comparsas programan actividades que van más allá de la noche, y este 2025 debuta una iniciativa tan curiosa como llamativa: el primer Campeonato de Cubo de Rubik de Aste Nagusia. La cita, organizada por los comparseros Roberto y Rubén en la txosna de Moskotarrak, congrega a decenas de personas dispuestas a demostrar su destreza con el famoso rompecabezas de colores.

El sistema de juego es sencillo: cada competidor recibe un cubo previamente mezclado en una mesa específica para garantizar igualdad de condiciones. Tras un tiempo máximo de 15 segundos para observarlo, deben resolverlo en el menor tiempo posible bajo la atenta mirada de jueces que supervisan que no haya irregularidades. Los mejores tiempos pasan a la final. Entre los participantes ha destacado Eder Olivencia, 'speedcuber' con la mejor marca oficial de Euskadi en el cubo clásico de 3x3: 7 segundos y 56 centésimas. «Aprendí a resolverlo en 2010, pero llevo compitiendo desde 2011», explica.

Aunque el récord mundial está por debajo de los tres segundos, en el Arenal la velocidad no es lo más importante. Lo que prima es la diversión, el ambiente festivo y la oportunidad de compartir una actividad diferente en plena semana grande